Čína od utorka uplatní dočasné clá na dovoz mliečnych výrobkov z EÚ
Ide o najnovší krok v rámci obchodného napätia medzi Pekingom a Bruselom, ktoré sa týka oblastí od potravín až po elektrické vozidlá.
Autor TASR
Peking 22. decembra (TASR) - Čína v pondelok oznámila, že zavedie dočasné clá na „určité mliečne výrobky“ dovážané z Európskej únie (EÚ). Ide o najnovší krok v rámci obchodného napätia medzi Pekingom a Bruselom, ktoré sa týka oblastí od potravín až po elektrické vozidlá. „Colné zálohy“, ktoré sa pohybujú od 21,9 % do 42,7 %, nadobudnú účinnosť v utorok (23. 12.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Clá sa budú týkať širokej škály položiek vrátane čerstvých a tavených syrov, tvarohu, modrého syra a niektorých druhov mlieka a smotany, uviedlo vo vyhlásení čínske ministerstvo obchodu. Čínski predstavitelia začali prešetrovanie európskych subvencií v auguste minulého roka na základe žiadosti Čínskej mliekarenskej asociácie. Vyšetrovanie majú ukončiť vo februári. Čínske ministerstvo obchodu v pondelok uviedlo, že predbežné zistenia preukázali súvislosť medzi dotáciami EÚ a „značnými škodami“ spôsobenými čínskemu mliekarenskému priemyslu.
Minulý týždeň Peking oznámil zavedenie antidumpingových ciel na dovoz bravčového mäsa z EÚ na obdobie piatich rokov. Tieto clá sú v pásme od 4,9 % do 19,8 %. Sú tak nižšie ako dočasné čínske clá na bravčové mäso z EÚ, ktoré boli od 15,6 % do 62,4 % a uplatňovali ich od septembra.
