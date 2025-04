Čína odmieta akékoľvek obchodné dohody medzi štátmi na jej úkor

Peking 21. apríla (TASR) - Čína sa v pondelok dôrazne vyslovila proti tomu, aby iné krajiny uzatvárali medzi sebou akékoľvek obchodné dohody na úkor jej záujmov. Súčasne varovala, že proti takýmto štátom prijme „recipročné protiopatrenia“. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Čína takto reagovala na správy o tom, že sa administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa chystá vyvíjať tlak na ostatné krajiny, aby obmedzili obchod s Pekingom výmenou za colné výnimky.



Trump zaviedol začiatkom apríla tzv. recipročné clá na dovoz do USA. Vzápätí však ich platnosť odložil o 90 dní pre väčšinu sveta vrátane Európskej únie. Výnimkou bola len Čína, ktorej clá ešte zdvihol, a to až na 145 percent. Peking odpovedal zavedením ciel vo výške 125 percent na tovar z USA.



Na rozdiel od Číny je tak zvyšok sveta zaťažený desaťpercentným clom zo strany USA. Viaceré krajiny využívajú 90-dňový odklad na rokovania so Spojenými štátmi. Tieto rozhovory o znížení ciel prebiehajú paralelne s obchodnou vojnou Washingtonu proti Pekingu, napísala agentúra.



Čínske ministerstvo obchodu v pondelkovom vyhlásení varovalo krajiny, aby sa neusilovali o dohodu s USA, ktorá by ohrozovala záujmy Číny. „Ústupky neprinesú mier a kompromisy nebudeme rešpektovať,“ uviedol hovorca rezortu.



„Snažiť sa o vlastné dočasné sebecké záujmy na úkor záujmov iných je ako chcieť stiahnuť kožu z tigra,“ dodal a upozornil, že takýto prístup „v konečnom dôsledku zlyhá na oboch stranách a poškodí ostatných“.



„Čína je rozhodne proti tomu, aby ktorákoľvek strana dosiahla dohodu na úkor záujmov Číny. Ak takáto situácia nastane, Čína ju nikdy nebude akceptovať a rozhodne prijme recipročné protiopatrenia,“ zdôraznil.



Trump ešte vo štvrtok oznámil, že USA s Čínou rokujú o clách a vyjadril presvedčenie, že najväčšie ekonomiky sveta by mohli dosiahnuť dohodu a ukončiť obchodnú vojnu.



„Áno, hovoríme s Čínou. Povedal by som, že sa už niekoľkokrát ozvali. Myslím si, že s nimi uzavrieme veľmi dobrú dohodu,“ povedal americký prezident.



Aj keď Peking vyzýval na dialóg, rokovania s Washingtonom nepotvrdil a už predtým prisľúbil, že bude bojovať v obchodnej vojne „až do konca“.