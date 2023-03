Čína odmieta obvinenia na adresu svojich technologických firiem

Peking 24. marca TASR) – V reakcii na verejné vypočutie vo veci spoločnosti TikTok v americkom Kongrese Čína dôrazne odmietla obvinenia, že núti súkromné spoločnosti k odovzdávaniu údajov zo zahraničia. Žiadnu spoločnosť ani jednotlivca nikdy nenútili zhromažďovať alebo zdieľať údaje či spravodajské informácie z iných krajín, uviedla v piatok hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Americká vláda neposkytla žiadne dôkazy o tom, že TikTok by ohrozoval národnú bezpečnosť USA... (Namiesto toho) opakovane zaznievali domnienky o vine a spoločnosť bola pod neoprávneným tlakom," pokračovala hovorkyňa. Spojené štáty vyzvala, aby rešpektovali zásady trhovej ekonomiky a hospodárskej súťaže.



Šéf spoločnosti TikTok Šou C' Čche sa vo štvrtok (23. 3.) v americkom Kongrese stretol s prejavmi hlbokého podozrievania a nesúhlasu.



Počas približne päťhodinového vypočúvania demokrati prezidenta Joea Bidena aj republikáni vo vzácnej zhode zdôrazňovali, že doterajšie kroky spoločnosti, ktoré mali rozptýliť podozrenia zo zneužívania osobných údajov amerických užívateľov im nestačia.



Mimoriadne populárna sociálna sieť TikTok má na celom svete asi miliardu používateľov. Len v USA používa videoaplikáciu viac ako 100 miliónov ľudí, najmä z radov mladšej generácie. V ostatných rokoch sa sieť dostala na Západe pod prísny dohľad pre obavy, že by mohla Pekingu poskytovať prístup k citlivým údajom používateľov z celého sveta.