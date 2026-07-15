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Čína odmieta sankcie USA zamerané na kupcov ruskej ropy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nový návrh by umožnil výnimky zo sankcií pre krajiny, ktoré dovážajú z Ruska menej ako 15 % celkových dodávok energií a ktoré podnikajú „významné kroky“ na zníženie tohto dovozu.

Autor TASR
Peking 15. júla (TASR) - Čína dôrazne odmieta návrh amerického zákona, ktorý počíta so sankciami na najväčších kupcov ruskej ropy a zemného plynu. Peking prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu zákonných práv a záujmov čínskych spoločností, zdôraznil v stredu hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Čína sa rozhodne stavia proti nelegálnym sankciám, ktoré nemajú oporu v medzinárodnom práve a nie sú schválené Bezpečnostnou radou OSN,“ uviedol hovorca. Agentúra Reuters predtým informovala, že podľa revidovaného návrhu zákona o sankciách voči Rusku by sa clá, ktorým by mohli čeliť tretie krajiny za nákupy ruskej ropy a plynu, znížili na 100 % pre päť najväčších kupcov vrátane Číny. Skoršia verzia počítala s clami až do výšky 500 %.

Nový návrh by umožnil výnimky zo sankcií pre krajiny, ktoré dovážajú z Ruska menej ako 15 % celkových dodávok energií a ktoré podnikajú „významné kroky“ na zníženie tohto dovozu. Aktualizovaná verzia by takisto umožnila prezidentovi Donaldovi Trumpovi pozastaviť alebo zrušiť sankcie, ak by usúdil, že je to v národnom záujme USA.
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