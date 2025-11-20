< sekcia Ekonomika
Čína odmieta úvahy o predaji podielu v gréckom prístave Pireus
Vyhlásilo to vo štvrtok čínske veľvyslanectvo v Aténach v reakcii na vyjadrenia novovymenovanej veľvyslankyne USA v Grécku Kimberly Guilfoyleovej.
Autor TASR
Atény 20. novembra (TASR) - Čínsky podiel v gréckom prístave Pireus nie je na predaj. Vyhlásilo to vo štvrtok čínske veľvyslanectvo v Aténach v reakcii na vyjadrenia novovymenovanej veľvyslankyne USA v Grécku Kimberly Guilfoyleovej. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V prístave Pireus, ktorý patrí medzi najväčšie kontajnerové prístavy v Európe, vlastní podiel 67 % čínska štátna spoločnosť Cosco. Kúpu dokončila v roku 2016, keď sa Grécko nachádzalo na vrchole dlhovej krízy. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snaží oslabiť čínsky vplyv v globálnej námornej preprave. Je veľmi dôležité, aby v Grécku bola americká infraštruktúra, ktorá podporí región a vyváži čínsky vplyv v prístave Pireus, uviedla minulý týždeň Guilfoyleová, pričom poznamenala, že prístav by aj „mohol byť na predaj“.
Čínske veľvyslanectvo odmietlo akékoľvek úvahy o predaji, pričom zdôraznilo, že vzťahy medzi Aténami a Pekingom nemôžu byť ovplyvňované tretími stranami. Prístav „sa v žiadnom prípade nesmie stať obeťou geopolitického konfliktu“, zdôraznil hovorca veľvyslanectva.
V prístave Pireus, ktorý patrí medzi najväčšie kontajnerové prístavy v Európe, vlastní podiel 67 % čínska štátna spoločnosť Cosco. Kúpu dokončila v roku 2016, keď sa Grécko nachádzalo na vrchole dlhovej krízy. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snaží oslabiť čínsky vplyv v globálnej námornej preprave. Je veľmi dôležité, aby v Grécku bola americká infraštruktúra, ktorá podporí región a vyváži čínsky vplyv v prístave Pireus, uviedla minulý týždeň Guilfoyleová, pričom poznamenala, že prístav by aj „mohol byť na predaj“.
Čínske veľvyslanectvo odmietlo akékoľvek úvahy o predaji, pričom zdôraznilo, že vzťahy medzi Aténami a Pekingom nemôžu byť ovplyvňované tretími stranami. Prístav „sa v žiadnom prípade nesmie stať obeťou geopolitického konfliktu“, zdôraznil hovorca veľvyslanectva.