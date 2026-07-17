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Čína odmieta znárodnenie spoločnosti British Steel
Britská vláda prevzala kontrolu nad British Steel už v apríli 2025. Krok nasledoval po oznámení spoločnosti Jingye, že v závode v meste Scunthorpe na severe Anglicka odstaví dve vysoké pece.
Autor TASR
Peking 17. júla (TASR) - Čína sa postavila proti ohlásenému znárodneniu oceliarskeho koncernu British Steel a vyzvala britskú vládu, aby dodržiavala medzinárodné pravidlá. Peking „dôrazne odmieta“ znárodnenie, ktoré plánuje Londýn uskutočniť „pod zámienkou národnej bezpečnosti“, vyhlásilo v piatok čínske ministerstvo obchodu. British Steel v roku 2020 získala čínska spoločnosť Jingye. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Britská vláda prevzala kontrolu nad British Steel už v apríli 2025. Krok nasledoval po oznámení spoločnosti Jingye, že v závode v meste Scunthorpe na severe Anglicka odstaví dve vysoké pece. Čínsky vlastník vtedy uviedol, že oceliareň, ktorá zamestnáva približne 2700 ľudí, je stratová. Tento rok v máji Londýn oznámil zámer úplne znárodniť spoločnosť. Príslušnú legislatívu vláda dokončila v stredu (15. 7.)
„Čína vyzýva britskú vládu, aby dodržiavala príslušné medzinárodné pravidlá“ a aby s podnikmi s čínskymi investormi „zaobchádzala spravodlivo a na rovnakom základe“, zdôraznilo ministerstvo obchodu v Pekingu.
Britská vláda prevzala kontrolu nad British Steel už v apríli 2025. Krok nasledoval po oznámení spoločnosti Jingye, že v závode v meste Scunthorpe na severe Anglicka odstaví dve vysoké pece. Čínsky vlastník vtedy uviedol, že oceliareň, ktorá zamestnáva približne 2700 ľudí, je stratová. Tento rok v máji Londýn oznámil zámer úplne znárodniť spoločnosť. Príslušnú legislatívu vláda dokončila v stredu (15. 7.)
„Čína vyzýva britskú vládu, aby dodržiavala príslušné medzinárodné pravidlá“ a aby s podnikmi s čínskymi investormi „zaobchádzala spravodlivo a na rovnakom základe“, zdôraznilo ministerstvo obchodu v Pekingu.