Čína opäť ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni
Autor TASR
Peking 24. februára (TASR) - Čínska centrálna banka naďalej udržuje hlavné úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. K zmene nedošlo ani v utorok, čo znamená, že sadzby drží na stabilnej úrovni už deviaty mesiac v rade. Banka sa tak snaží o udržanie rovnováhy medzi podporou ekonomiky a cenovou stabilitou. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Ľudová banka Číny (PBOC) oznámila, že hlavnú úrokovú sadzbu (LPR) pre jednoročné úvery ponechala na úrovni 3 %. K zmene nedošlo ani pri päťročnej LPR, ktorá zotrvala na 3,5 %. Jednoročná LPR ovplyvňuje úročenie firemných a spotrebiteľských úverov a päťročná úročenie hypoték. Naposledy ich PBOC znižovala v máji minulého roka, keď ich zredukovala o desať bázických bodov.
Sadzby LPR sa fixujú každý mesiac na základe návrhov 20 bánk. Čínska vláda má však naďalej vplyv na ich stanovovanie. Tieto sadzby nahradili tradičnú kľúčovú sadzbu PBOC v auguste 2019.
Čínska ekonomika, druhá najväčšia na svete, zaznamenala v poslednom kvartáli minulého roka spomalenie tempa rastu, keď medziročný rast dosiahol 4,5 %. To je najslabší rast od uvoľnenia protipandemických opatrení koncom roka 2022. Za celý rok však ekonomika evidovala rast na úrovni 5 % a splnila tak rastový cieľ, ktorý si vláda dala na začiatku roka.
