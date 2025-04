Čína opäť poprela, že vedie obchodné rokovania s USA

Peking 29. apríla (TASR) - Čína v pondelok (28. 4.) opäť poprela, že vedie rokovania o ukončení obchodnej vojny s USA. Americký prezident Donald Trump a jeho poradcovia predtým signalizovali, že obchodné rokovania prebiehajú. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



„Dovoľte mi to ešte raz ujasniť, Čína a USA nevedú žiadne konzultácie ani rokovania o clách,“ povedal na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.



Kuo tiež poprel Trumpovo tvrdenie, ktoré minulý týždeň uviedol v rozhovore pre časopis Time, že mu volal čínsky prezident Si Ťin-pching. „Pokiaľ mi je známe, prezidenti v poslednom čase spolu netelefonovali,“ uviedol hovorca.



Najnovšie kategorické popretie je v súlade s tvrdým postojom Pekingu voči Trumpovým clám vo výške 145 % na dovoz z Číny, ktorá je hlavným dodávateľom tovarov do USA.



Predstavitelia Trumpovej administratívy vrátane ministra financií Scotta Bessenta trvajú na tom, že USA majú v aktuálnej obchodnej vojne lepšiu pozíciu ako Čína.



Americkí podnikatelia a analytici však varujú, že účinné obchodné embargo voči Číne by mohlo mať čoskoro závažné ekonomické dôsledky vrátane vyšších cien, nedostatku tovaru a zatvárania obchodov.