Čína oslobodí od sankčných ciel ďalších takmer 80 produktov z USA

Peking 12. mája (TASR) - Čína v utorok oznámila ďalší zoznam amerických produktov, ktoré oslobodí od sankčných dovozných ciel. Tie uvalila na niektoré výrobky z USA ako odvetu za dovozné clá na čínske produkty zo strany Washingtonu v období najväčších obchodných sporov medzi krajinami.



Podľa čínskeho ministerstva financií sa oslobodenie od ciel bude týkať celkovo 79 amerických produktov, pričom začne platiť od 19. mája na obdobie jedného roka, informovala o tom agentúra Reuters. Ide o ďalší zoznam tovarov oslobodených od sankčných ciel po zozname takmer 700 amerických produktov, ktoré od cla oslobodila Čína vo februári tohto roka. Vtedy oznámila, že tak urobí v prípade 696 výrobkov vrátane viacerých citlivých položiek ako sójové bôby či bravčové a hovädzie mäso.



Minulý týždeň zástupcovia obchodu z Číny a USA rokovali prostredníctvom videokonferencie o plnení takzvanej prvej fázy obchodnej dohody. Tú podpísali v januári tohto roka. Na jej základe sa Čína zaviazala, že v najbližších dvoch rokoch zvýši dovoz tovarov z USA o 200 miliárd USD (184,77 miliardy eur) v porovnaní s hodnotou dovozu z roku 2017. V prvom roku by mala dovoz zvýšiť o 77 miliárd USD a v druhom o 123 miliárd USD.



Niektorí analytici však pochybujú, či Peking bude schopný v súčasnej ekonomickej situácii dohodu naplniť. V Číne sa síce vírus podarilo dostať z veľkej časti pod kontrolu a ekonomika sa začala opätovne rozbiehať, dopyt je však stále nízky. Dovoz do Číny sa v apríli prepadol medziročne o 14,2 % po 0,9-percentnom poklese v marci.



Americký prezident Donald Trump pritom varoval, že ak Čína svoje záväzky dané v rámci dohody nebude plniť, celú dohodu zruší. To by znamenalo nové clá zo strany USA.



Určitá nespokojnosť s dohodou je však aj na strane Číny. Ako v pondelok informoval čínsky štátny denník Global Times, niektorí poradcovia čínskej vlády navrhujú, aby Peking zrušil platnosť dohody a začal rokovať o novej s lepšími podmienkami pre Čínu.



(1 EUR = 1,0824 USD)