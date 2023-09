Čína oznámila ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky

Peking 1. septembra (TASR) - Čína oznámila ďalšie opatrenia s cieľom podporiť ekonomiku. Súčasťou najnovších opatrení je zníženie povinných minimálnych rezerv pre čínske banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čína zápasí so spomaľovaním tempa rastu ekonomiky, čo sa negatívne odráža na svetových trhoch. Ich pozornosť sa v súčasnosti obracia najmä na osud developera Country Garden, ktorého problémy ešte zhoršili krízu v čínskom realitnom sektore. Ten sa pritom na čínskej ekonomickej aktivite podieľa približne štvrtinou.



Čína preto pristúpila k ďalším opatreniam v úsilí pomôcť trhu s nehnuteľnosťami, a tým celej ekonomike. Tie zahrnujú zmiernenie úverových podmienok a zníženie objemu hotovosti, ktorý musia banky držať v rezerve.



Čínska centrálna banka v piatok oznámila, že s platnosťou od 15. septembra znižuje povinné minimálne rezervy (RRR) pre všetky banky o 200 bázických bodov. To znamená, že z pôvodne 6 % ich znížila na 4 %. Analytici za týmto krokom vidia aj úsilie centrálnej banky spomaliť pokles kurzu čínskeho jüanu.



Navyše, niektoré veľké banky oznámili zníženie úrokov pri úveroch na bývanie. Medzi banky, ktoré tak urobili, patria kľúčové inštitúcie ako Čínska priemyselná a obchodná banka, Čínska poľnohospodárska banka a Čínska stavebná banka. Objem hypoték dosiahol v Číne ku koncu júna 38,6 bilióna jüanov (4,87 bilióna eur). Z celkového objemu úverov bánk to predstavuje približne 17 %.



Okrem toho, už vo štvrtok (31. 8.) centrálna banka a Úrad pre reguláciu finančného trhu oznámili, že od 25. septembra môžu ľudia, ktorí si kupujú prvý byt prostredníctvom hypotéky, požiadať banku o zníženie úrokov z ich už existujúcich úverov, dodala agentúra Reuters. Navyše, vlastnú podporu poskytli mestá Kanton a Šen-čen, keď úpravou pravidiel rozšírili počet ľudí, ktorí môžu žiadať o výhodnejšie úvery na bývanie.



Trhy teraz čakajú najmä na hlasovanie držiteľov dlhopisov spoločnosti Country Garden vydaných na domácom trhu o tom, či firme umožnia odložiť splatenie dlhopisov, aby získala čas na zotavenie. Hlasovanie sa malo pôvodne uskutočniť vo štvrtok, bolo však posunuté o jeden deň. Pre spoločnosť s dlhom viac než 150 miliárd USD (138,02 miliardy eur), ktorá minulý mesiac neuhradila dve splátky dlhopisov, je toto rozhodnutie kľúčové. Ako povedal jeden z veriteľov, ak firma nebude môcť predĺžiť splátky domáceho dlhu, nebude schopná vyplatiť zahraničných veriteľov.



(1 EUR = 1,0868 USD, 1 EUR = 7,9196 CNY)