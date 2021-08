Čína zavedie pravidlá obmedzujúce algoritmy pri usmernení spotrebiteľa

Peking 27. augusta (TASR) - Čína v piatok oznámila zavedenie nových pravidiel, ktoré obmedzia moc počítačových programov využívaných na usmerňovanie správania spotrebiteľov, informovala agentúra AFP.



Podľa čínskych úradov pre oblasť kybernetického priestoru nesmú používané algoritmy propagovať obsah, ktorý "ohrozuje národnú bezpečnosť, narúša hospodársky a spoločenský poriadok alebo je v rozpore so zákonnými právami a záujmami iných osôb".



Používatelia podľa týchto pravidiel nesmú byť diskriminovaní formou rozdielnych cien produktov a služieb na základe svojho predchádzajúceho správania a musia mať možnosť vypnúť odporúčania.



Tieto opatrenia sú súčasťou rozsiahlejšieho zásahu Pekingu v oblasti technológií a aplikácií vrátane herného priemyslu, osobných financií a prepravných služieb, píše AFP.



Algoritmy pomáhajú uspieť čínskym spoločnostiam v oblasti internetového priemyslu, sociálnych sietí a aplikácií, pripomína AFP. Dokážu odhaliť vzorce správania zákazníkov na základe ich predchádzajúcich nákupov a následne ich nasmerovať k novým produktom a obsahu.



Tieto spoločnosti však čelia kritike za to, že algoritmom povoľujú propagovať obsah, ktorý je nezákonný alebo je úradmi považovaný za nevhodný.



Tieto programy by podľa úradov u neplnoletých nemali viesť k "zlým návykom" a nemali by ich posúvať k "závislosti od internetu". Zákazníkov je namiesto toho potrebné povzbudzovať, aby on-line kultúru používali na "šírenie pozitívnej energie".