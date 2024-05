Čína oznámila rozsiahle kroky na stabilizáciu sektora nehnuteľností

Peking 17. mája (TASR) - Čína v piatok oznámila doteraz najrozsiahlejšie opatrenia na stabilizáciu sektora nehnuteľností, ktorý zápasí s krízou. Umožní lokálnym vládam kúpiť "nejaké" byty, uvoľní pravidlá pre hypotéky a prisľúbila dokončenie rozostavaných domov. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Čína v piatok znížila minimálnu sadzbu zálohových platieb pre tých, ktorí si prvýkrát kupujú vlastné bývanie. A navrhla, aby lokálne vlády odkúpili časť komerčných nehnuteľností, čo je jeden zo zatiaľ najambicióznejších krokov Pekingu na vyriešenie bezprecedentnej dlhovej krízy realitného sektora.



Nehnuteľnosti a stavebníctvo tvoria viac ako štvrtinu hrubého domáceho produktu (HDP) Číny. Tento sektor sa však zmieta v kríze od roku 2020, keď úrady sprísnili prístup developerov k úverom v snahe zastaviť rastúci dlh.



Odvtedy veľké developerské spoločnosti, vrátane China Evergrande a Country Garden, balansovali na pokraji bankrotu, zatiaľ čo klesajúce ceny odrádzali spotrebiteľov od investovania do nehnuteľností.



Peking pod tlakom krízy v realitnom sektore zvolal na piatok videokonferenciu, uviedla štátna tlačová agentúra Sinchua. Na rokovaniach sa zúčastnili regulačné úrady, popredné banky, samosprávy a predstavitelia trhu s nehnuteľnosťami.



"Malo by sa vynaložiť veľké úsilie na podporu riešenia komerčných bytových projektov klasifikovaných ako rozostavané, ktoré boli predané a čelia ťažkostiam pri realizácii," povedal na stretnutí podľa štátnych médií podpredseda vlády Che Li-feng.



Vyhlásil tiež, že v mestách, kde je veľa voľných komerčných bytov, môžu miestne samosprávy kúpiť niektoré z nich za rozumné ceny. Použili by sa na poskytovanie dostupného bývania, oznámil bez toho, aby uviedol časovú os alebo cieľ pre nákupy či ako budú financované. Sľúbil tiež, že úrady budú "tvrdo bojovať" o dokončenie zastavených projektov.



Investori dúfajú, že tieto kroky sú začiatkom rozhodnejších zásahov vlády na vyriešenie krízy v dôležitom odvetví čínskej ekonomiky.



Analytici už dlho vyzývali vládu v Pekingu, aby zasiahla a podporila sektor, ktorý zostáva hlavnou brzdou dôvery a rastu.



Čínska centrálna banka v separátnej správe uviedla, že bude ďalej znižovať úrokové sadzby z hypoték a požiadavky na zálohové platby.



Čínsky akciový index CSI 300 Real Estate po týchto oznámeniach vyskočil takmer o 9 %.