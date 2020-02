Čína plánuje pomoc aerolíniám, zvažuje finančnú injekciu aj fúzie

Peking 19. februára (TASR) - Čína uvažuje nad viacerými opatreniami na pomoc koronavírusom zasiahnutým aerolíniám, pričom sa diskutuje o priamej finančnej injekcii aj o fúziách. Informovala o tom agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s plánmi Pekingu.



Podľa zdrojov jednou z možností, ako podporiť oblasť leteckej dopravy, je umožniť väčším a štátom kontrolovaným aerolíniám absorbovať tie menšie. Práve malé letecké spoločnosti trpia dôsledkami epidémie nového koronavírusu najviac.



Ďalšou z možností je štátna finančná injekcia leteckým spoločnostiam v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Vláda o možných opatreniach momentálne rokuje a zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie o tom, ako by pomoc leteckému sektoru mala vyzerať. Nepriaznivú situáciu sektora sa Peking snažil zmierniť už skôr a oznámil plány na zníženie daní a poplatkov pre aerolínie.



Letecký sektor patrí medzi oblasti, ktoré šírenie nového koronavírusu zasiahlo najviac. Svetové aerolínie zastavili približne 80 % svojich letov do Číny a čínske spoločnosti museli pre obmedzenia v doprave veľký počet svojich strojov uzemniť. Podľa spoločnosti pre prieskum leteckého trhu OAG Aviation Worldwide koronavírus zredukoval do dnešných dní obrovský čínsky letecký trh na úroveň Portugalska.



Podľa OAG čínsky letecký trh, pri ktorom sa počíta, že už v tomto desaťročí prekoná trh USA a stane sa najväčším na svete, je momentálne na 25. mieste. Trpia všetky aerolínie, najviac však na koronavírus doplatila letecká spoločnosť China Southern. Tá koncom januára a začiatkom februára zrušila takmer polovicu svojich letov, najviac spomedzi čínskych aerolínií.



Dôsledky pociťuje aj hongkonský prepravca Cathay Pacific, ktorý upozornil, že výsledky za 1. polrok budú "podstatne horšie, než za rovnaké obdobie minulého roka". Firma zarába najmä na preprave osôb medzi kontinentálnou Čínou a Hongkongom. Tento trh sa na celkových tržbách Cathay Pacific podieľa približne 50 %.