Čína plánuje posilnenie ekonomických reforiem

Peking 1. januára (TASR) - Čína plánuje v tomto roku prehĺbiť reformy s cieľom zvýšiť dôveru v ekonomiku a podporiť jej zotavovanie. Povedal to v novoročnom televíznom prejave čínsky prezident Si Ťin-pching. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako povedal, Čína musí celkovo prehĺbiť reformy a zintenzívniť úsilie v oblasti podpory vzdelávania, vedy a technológií. Zopakoval tak plány čínskej vlády, ktoré vzišli z decembrového stretnutia najvyšších predstaviteľov, na ktorom sa dohodli na ďalších opatreniach na podporu zotavovania hospodárstva. To sa zatiaľ nevyvíja podľa predstáv, napriek viacerým krokom, ktoré vláda urobila s cieľom urýchliť rast. Patria k nim napríklad opatrenia na podporu realitného sektora, ktoré už dlhší čas zápasí s krízou.



Na posilnenie reforiem poukázali aj viacerí ekonómovia. "Musíme prijať ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky, inak bude trend spomaľovania rastu pokračovať," povedal v týchto dňoch Nie Wen, ekonóm zo spoločnosti Hwabao Trust. On sám očakáva, že čínska centrálna banka v nasledujúcich týždňoch zníži úrokové sadzby a povinné rezervy bánk.



Analytici odhadujú, že za rok 2023 vzrastie čínska ekonomika približne o 5 %, čo je na úrovni vládneho cieľa. Zároveň predpokladajú, že Peking si rovnaké tempo rastu stanoví za cieľ aj v roku 2024.