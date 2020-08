Čína plánuje tento rok doviezť čipy za viac než 300 mld. USD

Šanghaj 26. augusta (TASR) - Čína plánuje aj tento rok pokračovať vo vysokom dovoze čipov. To potvrdzuje jej pokračujúcu závislosť od zahraničného know-how, napriek tomu, že vláda sa usiluje podporiť domácu produkciu.



Ako v stredu uviedli zástupcovia Čínskej asociácie výrobcov polovodičov, očakávajú, že tento rok by dovoz mal dosiahnuť hodnotu viac než 300 miliárd USD (253,94 miliardy eur). Ak sa tak stane, túto hranicu prekročí tretí rok po sebe.



"Čína je najväčším dovozcom čipov na svete," povedal v stredu na svetovej konferencii, ktorá sa konala online, podpredseda asociácie Wej Šao-ťün. "Po roku 2013 dosiahol dovoz čipov hodnotu viac než 200 miliárd USD. V roku 2018 prvýkrát prekonal hranicu 300 miliárd USD a v minulom roku sa na tejto hranici udržal. Ak sa tento rok nestane nič nečakané, opäť dosiahneme 300 miliárd USD, prípadne aj viac," dodal.



Peking v posledných rokoch zvyšuje investície na podporu vlastnej produkcie čipov, pričom tento rok sa tlak na domácich producentov ešte zvýšil. Podpísala sa pod to americká administratíva, ktorá postupne sprísňuje opatrenia voči čínskej telekomunikačnej spoločnosti Huawei, aby jej znemožnila prístup k americkým technológiám. Zatiaľ posledné reštrikcie oznámili Američania v polovici augusta, pričom tie ešte posilňujú obmedzenia oznámené v máji.



Čínski výrobcovia sa snažia svoju závislosť v tejto oblasti od dovozu zo zahraničia obmedziť. Narážajú však na viacero komplikácií, medzi nimi na problémy v oblasti duševného vlastníctva.



(1 EUR = 1,1814 USD)