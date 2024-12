Čína plánuje v roku 2025 rozpočtový deficit na úrovni 4 % HDP

Peking 17. decembra (TASR) - Čínski predstavitelia sa minulý týždeň dohodli na zvýšení rozpočtového deficitu v budúcom roku na 4 % hrubého domáceho produktu (HDP) a zároveň na zachovaní cieľa hospodárskeho rastu na úrovni približne 5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Deficit by sa tak zvýšil z úrovne 3 %, ktorú si vláda v Pekingu naplánovala na rok 2024. Nový plán je v súlade so závermi výročného zasadnutia Ústrednej ekonomickej pracovnej konferencie (Central Economic Work Conference, CEWC), ktoré sa konalo minulý týždeň. Čínske štátne médiá po skončení stretnutia informovali, že predstavitelia sa zhodli na nutnosti zaviesť "aktívnejšiu fiškálnu politiku" vrátane zvýšenie deficitu, konkrétne ciele však nešpecifikovali. Dodatočný jeden percentuálny bod HDP vo výdavkoch predstavuje približne 1,3 bilióna čínskych jüanov (170 miliárd eur).



Ďalšie stimuly sa budú financovať prostredníctvom vydávania mimorozpočtových špeciálnych dlhopisov, uviedli dva zdroje, ktoré si želali zostať v anonymite. Rozpočtové ciele čínska vláda zvyčajne oznamuje až na výročnom zasadnutí parlamentu, ktoré sa koná v marci, a dovtedy sa ešte môžu zmeniť.



Plánované uvoľnenie menovej politiky vrátane zvýšenia dlhu je súčasťou príprav na hroziacu eskaláciu obchodných sporov s USA po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu. Politbyro, najvyšší rozhodovací výbor v Číne, začiatkom decembra signalizoval, že Peking je pripravený nasadiť stimuly potrebné na zmiernenie dôsledkov akéhokoľvek zvýšenia ciel zo strany Washingtonu. Trump počas predvolebnej kampane aj po svojom znovuzvolení opakovane vyhlásil, že na čínsky dovoz uvalí clá vo výške viac ako 60 %.



(1 EUR = 7,6464 CNY)