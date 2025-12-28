< sekcia Ekonomika
Čína plánuje v roku 2026 proaktívnejšiu fiškálnu politiku
Peking plánuje podporiť domácu spotrebu a zvyšovať objem investícií.
Autor TASR
Peking 28. decembra (TASR) - V roku 2026 bude fiškálna politika čínskej vlády proaktívnejšia. Uviedlo to čínske ministerstvo financií, pričom zdôraznilo zameranie sa na domáci dopyt, technologické inovácie a pomoc v sociálnej oblasti. Vyhlásenie prichádza v období, keď stále viac obchodných partnerov tlačí na druhú najväčšiu ekonomiku sveta, aby znížila svoju závislosť od exportu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Peking plánuje podporiť domácu spotrebu a zvyšovať objem investícií, oznámilo ministerstvo po skončení dvojdňovej schôdzky o fiškálnych plánoch na budúci rok, ktorá sa konala cez víkend v Pekingu. Viac sa chce zamerať na inovácie a zlepšiť plánuje aj systém sociálneho zabezpečenia, ako aj služby v zdravotníctve a v oblasti vzdelávania. Ďalším cieľom je posilnenie integrácie medzi mestskými a vidieckymi oblasťami a podpora transformácie Číny smerom k zelenšej spoločnosti.
Čínska vláda by podľa viacerých analytikov mala aj na budúci rok stanoviť rovnaký rastový cieľ, aký stanovila na rok 2025. To znamená rast okolo 5 %. Takýto cieľ si však podľa ekonómov vyžaduje, aby Peking ponechal „kohútiky vo fiškálnej aj menovej oblasti otvorené“.
Niektorí ekonómovia však považujú očakávania čínskej vlády v oblasti rastu ekonomiky za príliš optimistické. Napríklad ekonomický inštitút Rhodium Group uvádza, že hrubý domáci produkt (HDP) Číny zaznamenal tento rok rast iba o 2,5 % až 3 %.
Inštitút je skeptický, aj čo sa týka vývoja čínskej ekonomiky v roku 2026. Očakáva, že rast HDP sa bude pohybovať od 1 % do 2,5 %. Na porovnanie, Medzinárodný menový fond počíta na budúci rok s rastom čínskej ekonomiky o 4,5 %.
Peking plánuje podporiť domácu spotrebu a zvyšovať objem investícií, oznámilo ministerstvo po skončení dvojdňovej schôdzky o fiškálnych plánoch na budúci rok, ktorá sa konala cez víkend v Pekingu. Viac sa chce zamerať na inovácie a zlepšiť plánuje aj systém sociálneho zabezpečenia, ako aj služby v zdravotníctve a v oblasti vzdelávania. Ďalším cieľom je posilnenie integrácie medzi mestskými a vidieckymi oblasťami a podpora transformácie Číny smerom k zelenšej spoločnosti.
Čínska vláda by podľa viacerých analytikov mala aj na budúci rok stanoviť rovnaký rastový cieľ, aký stanovila na rok 2025. To znamená rast okolo 5 %. Takýto cieľ si však podľa ekonómov vyžaduje, aby Peking ponechal „kohútiky vo fiškálnej aj menovej oblasti otvorené“.
Niektorí ekonómovia však považujú očakávania čínskej vlády v oblasti rastu ekonomiky za príliš optimistické. Napríklad ekonomický inštitút Rhodium Group uvádza, že hrubý domáci produkt (HDP) Číny zaznamenal tento rok rast iba o 2,5 % až 3 %.
Inštitút je skeptický, aj čo sa týka vývoja čínskej ekonomiky v roku 2026. Očakáva, že rast HDP sa bude pohybovať od 1 % do 2,5 %. Na porovnanie, Medzinárodný menový fond počíta na budúci rok s rastom čínskej ekonomiky o 4,5 %.