< sekcia Ekonomika
Čína plánuje v tomto roku rast ekonomiky o 4,5 až 5 %
V záujme podpory hospodárskeho rastu chce Peking udržať deficit verejných financií na úrovni 4 % HDP a infláciu spotrebiteľských cien vo výške zhruba 2 %.
Autor TASR
Peking 5. marca (TASR) - Čína si stanovila za cieľ dosiahnuť v tomto roku rast hospodárstva o 4,5 až 5 %. Ide o najnižšiu úroveň od roku 1991. V ostatných troch rokoch krajina udržiavala plán ekonomického rastu na úrovni „približne 5 %“. Čínsky premiér Li Čchiang povedal, že Peking sa snaží zachovať dynamiku po tom, ako dosiahol svoj cieľ v oblasti hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2025, a to vďaka stabilnému exportu napriek obchodnému napätiu s USA. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V záujme podpory hospodárskeho rastu chce Peking udržať deficit verejných financií na úrovni 4 % HDP a infláciu spotrebiteľských cien vo výške zhruba 2 %. Považuje sa to za úsilie o odvrátenie deflácie po tom, ako čínske ceny v minulom roku v dôsledku slabého dopytu stagnovali.
Prioritou pre Peking zostáva stabilizácia zamestnanosti. Plánuje vytvoriť 12 miliónov pracovných miest a nedovoliť vyššiu mieru nezamestnanosti ako 5,5 %. Miestne samosprávy budú môcť vydať dlhopisy za 4,4 bilióny jüanov (547,63 miliardy eur) na financovanie investičných projektov. Krajina sa zároveň chystá rovnako ako vlani emitovať štátne dlhopisy s mimoriadne dlhou splatnosťou v hodnote 1,3 bilióna CNY s cieľom použiť ich na fiškálnu podporu.
(1 EUR = 8,0347 CNY)
V záujme podpory hospodárskeho rastu chce Peking udržať deficit verejných financií na úrovni 4 % HDP a infláciu spotrebiteľských cien vo výške zhruba 2 %. Považuje sa to za úsilie o odvrátenie deflácie po tom, ako čínske ceny v minulom roku v dôsledku slabého dopytu stagnovali.
Prioritou pre Peking zostáva stabilizácia zamestnanosti. Plánuje vytvoriť 12 miliónov pracovných miest a nedovoliť vyššiu mieru nezamestnanosti ako 5,5 %. Miestne samosprávy budú môcť vydať dlhopisy za 4,4 bilióny jüanov (547,63 miliardy eur) na financovanie investičných projektov. Krajina sa zároveň chystá rovnako ako vlani emitovať štátne dlhopisy s mimoriadne dlhou splatnosťou v hodnote 1,3 bilióna CNY s cieľom použiť ich na fiškálnu podporu.
(1 EUR = 8,0347 CNY)