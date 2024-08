Peking 22. augusta (TASR) - Čína plánuje výrazne znížiť produkciu elektrickej energie z uhlia. Poukázali na to výsledky najnovšej analýzy Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA) a Global Energy Monitor, ktorú zverejnili agentúry DPA a Reuters.



Analýza zverejnená vo štvrtok poukázala na prudký medziročný pokles počtu schválených nových uhoľných elektrární v 1. polroku tohto roka. Podľa nej čínske úrady schválili za prvých šesť mesiacov roka výstavbu desiatich nových uhoľných elektrární s celkovou kapacitou iba 9 gigawattov. To je o 83 % menej než za rovnaké obdobie minulého roka.



Aj environmentálna organizácia Greenpeace sa nedávno dopracovala k podobným záverom. Aj keď jej výsledky sú mierne odlišné, poukazujú na výrazný odklon od využívania uhlia. Podľa Greenpeace Čína schválila v 1. polroku uhoľné elektrárne s celkovou kapacitou 10,34 gigawattu. To je medziročný pokles o 79,5 %.



Analytici pripisujú pokles nových projektov, využívajúcich ako zdroj uhlie, expanzii obnoviteľných zdrojov energie v Číne. Ide najmä o výstavbu veľkých veterných a solárnych parkov, keďže Peking si za cieľ stanovil, že do roku 2060 chce dosiahnuť nulovú produkciu emisií CO2.