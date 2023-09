Čína plánuje vytvoriť 38-miliardový fond na podporu výroby čipov

Peking 5. septembra (TASR) - Čína plánuje spustiť nový štátny investičný fond, ktorého cieľom je podpora výroby polovodičov. Odhaduje sa, že hodnota fondu postupne dosiahne v prepočte 38 miliárd eur. Uviedli to dva zdroje oboznámené s informáciami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Očakáva sa, že to bude najväčší z fondov vytvorených štátnou spoločnosťou China Integrated Circuit Industry Investment Fund, ktorá je známa aj ako Veľký fond. Najnovší a v poradí tretí fond, ktorý v minulých mesiacoch schválili čínske úrady, by mal získať celkovo 300 miliárd jüanov (38,2 miliardy eur) a prekonať dva predchádzajúce fondy vytvorené v rokoch 2014 a 2019. Hodnota prvého predstavovala 138,7 miliardy jüanov a druhého 200 miliárd jüanov. Kľúčovou oblasťou, v ktorej bude najnovší fond pôsobiť, budú zariadenia na výrobu čipov, uviedli zdroje.



Čínsky prezident Si Ťin-pching už niekoľkokrát zdôraznil potrebu dosiahnuť sebestačnosť vo výrobe polovodičov. Tlak na Čínu v tejto oblasti zvýšila v posledných rokoch séria obmedzení zo strany Spojených štátov, podľa ktorých by Peking mohol pokročilé čipy použiť na posilnenie svojich vojenských kapacít. V októbri minulého roka oznámili USA sankčný balík, ktorý obmedzil prístup Číny k moderným zariadeniam na výrobu čipov. Následne podobné kroky urobili aj Japonsko a Holandsko.



Čínske ministerstvo financií plánuje prispieť do nového fondu sumou 60 miliárd jüanov, uviedol jeden z nemenovaných zdrojov. Ďalší donori zatiaľ nie sú známi, predchádzajúce dva fondy však podporili napríklad štátne spoločnosti ako China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation a China Telecom.



Celý proces získavania financií potrvá niekoľko mesiacov a momentálne nie je jasné, kedy začne tretí fond fungovať, prípadne, či nedôjde k určitým úpravám pôvodného plánu. Za ostatné roky poskytol Veľký fond financie dvom najväčším producentom čipov - Semiconductor Manufacturing International a Hua Hong Semiconductor, ďalej výrobcovi pamäťových čipov Yangtze Memory Technologies, ako aj viacerým menším podnikom. Napriek týmto investíciám sa čínskemu polovodičovému priemyslu stále nedarí dostať sa na pozíciu lídra v globálnom polovodičovom reťazci, najmä čo sa týka pokročilých čipov.



(1 EUR = 7,8528 CNY)