Čína plánuje znížiť produkciu ocele v dôsledku nadmernej kapacity

Peking 5. marca (TASR) - Čína v stredu oznámila, že zníži produkciu svojho obrovského oceliarskeho priemyslu, aby vyriešila nadmernú kapacitu a zastavila klesajúce zisky v tomto sektore. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Najväčší svetový výrobca ocele, ktorý v minulom roku vyrobil viac ako jednu miliardu ton, v oficiálnej správe uviedol, že v roku 2025 "podporí reštrukturalizáciu oceliarskeho priemyslu prostredníctvom zníženia produkcie". V správe Národnej komisie pre rozvoj a reformy (NDRC) však nie sú žiadne detaily o plánoch na zníženie výroby ocele. "Zavedieme politiku a opatrenia na vyriešenie štrukturálnych problémov v kľúčových priemyselných odvetviach," dodala NDRC.



Oceliarsky sektor je pod tlakom v dôsledku dlhotrvajúceho prepadu na čínskom trhu s nehnuteľnosťami, ktorý je tradične hlavným spotrebiteľom ocele. Jeho problémy tak zasiahli domáci dopyt.



Vo februári bola zverejnená štúdia Centra pre výskum energie a čistého vzduchu (CREA) so sídlom vo Fínsku, podľa ktorej musí Čína v roku 2025 znížiť svoju kapacitu výroby ocele o 15 %, aby splnila ciele v oblasti emisií uhlíka.



Napriek prepadu ziskov v oceliarňach sa produkcia v minulom roku znížila len o 1,7 % a export dosiahol 111 miliónov ton, čo je deväťročné maximum. To vyvoláva spory s obchodnými partnermi Číny. Niekoľko krajín zaviedlo v predchádzajúcich mesiacoch clá na čínsku oceľ.



Americký prezident Donald Trump vo februári povedal, že od 12. marca uvalí clo vo výške 25 % na všetok dovoz ocele do USA vrátane importu z Číny.



Vietnam a Južná Kórea, najväčší dovozcovia čínskej ocele, minulý mesiac oznámili tiež clá. Južná Kórea po dokončení antidumpingového vyšetrovania uvalila clá až do výšky 38 % na dovoz čínskych oceľových plechov, zatiaľ čo Vietnam uviedol, že od 7. marca zavedie clá vo výške 27,83 %.



Aj India uviedla, že by mohla uvaliť clá v nasledujúcich šiestich mesiacoch pre "vážne problémy", ktoré lacný dovoz Číny spôsobuje domácim výrobcom.