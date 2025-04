Čína plánuje zvýšiť dovoz ruského skvapalneného plynu

Moskva 15. apríla (TASR) - Čína plánuje tento rok zvýšiť dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska. Uviedol to v utorok čínsky veľvyslanec v Ruskej federácii Čang Chan-chuej, ktorého citovala agentúra Reuters.



„Viem, že počet kupcov je veľký a mnohí z nich veľvyslanectvo žiadajú, aby im pomohlo pri nadväzovaní kontaktov s ruskými dodávateľmi. Očakávam preto zvýšenie objemu dovozu,“ povedal Čang Chan-chuej. Zároveň dodal, že Moskva a Peking rokovali aj o plánovanom projekte výstavby plynovodu Sila Sibíri 2 z Ruska do Číny, zatiaľ však nebola stanovená presná trasa.



Rusko sa už dlhší čas usiluje o uzatvorenie dohody o výstavbe plynovodu Sila Sibíri 2. Plynovod by mal viesť z jamalského regiónu na severe Ruska do Číny cez Mongolsko, pričom jeho prepravná kapacita je plánovaná na 50 miliárd kubických metrov (m3) ročne. Krajiny sa však stále nedohodli na niektorých dôležitých detailoch.



Čo sa týka exportu LNG, podľa údajov čínskej colnej správy, ktorú citovala ruská agentúra TASS, Rusko vlani vyviezlo do Číny 8,3 milióna ton suroviny. Oproti roku 2023 to predstavuje rast o 3,3 %.



Rusko tak bolo po Austrálii a Katare tretím najväčším dodávateľom LNG do Číny, ktorá je najväčším dovozcom skvapalneného plynu na svete. K významným exportérom LNG do Číny patrili v minulom roku aj Malajzia a USA.



Čo sa však týka Spojených štátov, agentúra Reuters v minulých dňoch informovala, že Čína, ktorá v reakcii na colnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšila dovozné clo na americký LNG, v poslednom období surovinu z USA nenakupuje. Podľa údajov analytických spoločností Kpler a LSEG v marci nedoviezla najväčšia ázijská ekonomika zo Spojených štátov žiadny skvapalnený plyn. Minulý rok sa pritom USA podieľali na celkovom objeme dovozu LNG do Číny približne 5 %.