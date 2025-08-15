Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čína podala sťažnosť proti kanadským obmedzeniam na dovoz ocele

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Čínske ministerstvo obchodu v piatok zopakovalo, že kanadské opatrenia považuje za diskriminačné a porušujúce pravidlá WTO.

Autor TASR
Peking 15. augusta (TASR) - Čína v piatok podala Svetovej obchodnej organizácii (WTO) sťažnosť na Kanadu z dôvodu jej obmedzení dovozu ocele. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Kanadský premiér Mark Carney minulý mesiac oznámil dodatočné 25-percentné clo na dovoz ocele, pokiaľ produkty obsahujú oceľ tavenú a liatu v Číne. Tento krok označil za potrebný v záujme ochrany domáceho priemyslu po tom, ako Spojené štáty zvýšili dovozné clo na oceľ na 50 %, čo vyvolalo obavy, že zahraniční dodávatelia presmerujú svoj vývoz do Kanady, kde budú oceľ predávať za dumpingové ceny.

Čínske ministerstvo obchodu v piatok zopakovalo, že kanadské opatrenia považuje za diskriminačné a porušujúce pravidlá WTO. „Takéto kroky sú typickými jednostrannými a protekcionistickými opatreniami, ktoré narúšajú legitímne práva a záujmy Číny a narúšajú stabilitu globálnych priemyselných a dodávateľských reťazcov v oblasti ocele,“ zdôraznilo ministerstvo.
