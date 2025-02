Čína podala žalobu proti zvýšeniu ciel v USA

Peking 4. februára (TASR) - Čínske ministerstvo obchodu v utorok oznámilo, že podalo žalobu na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) proti zvýšeniu ciel v Spojených štátoch na čínske produkty. Hovorca ministerstva uviedol, že tento krok bol prijatý s cieľom "chrániť legitímne práva a záujmy Číny". TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



"Aktivity USA vážne poškodili multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách, podkopali základy hospodárskej a obchodnej spolupráce medzi Čínou a USA a narušili stabilitu globálneho priemyselného reťazca a dodávateľského reťazca," uviedol hovorca.



Ázijská veľmoc už skôr v utorok oznámila nové odvetné opatrenia, pričom uvalila clo vo výške 15 % na dovoz uhlia a skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA. Okrem toho Peking zvýši clá o 10 % na americkú ropu, poľnohospodárske stroje a špecifické modely osobných a nákladných áut s účinnosťou od 10. februára. To dáva obom stranám nejaký čas na to, aby sa pokúsili dosiahnuť dohodu.



Čínske protiopatrenia majú obmedzený rozsah v porovnaní s plošným clom novej americkej administratívy na čínsky dovoz vo výške 10 %.



Podľa Capital Economics predstavuje ročný dovoz produktov, na ktoré sa zamerali čínske clá, približne 20 miliárd USD (19,47 miliardy eur) alebo zhruba 12 % celkového dovozu Číny z USA. To je výrazne menej ako čínsky tovar v hodnote viac ako 450 miliárd USD, na ktorý sa zamerali USA. Je pozoruhodné, že kľúčové strategické položky, ktoré Čína dováža z USA, ako sú špičkové čipy, polovodičové stroje, liečivá a letecké vybavenie, neboli zahrnuté do protiopatrení.



Americký prezident Donald Trump plánuje hovoriť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom koncom týždňa, uviedol hovorca Bieleho domu.



Počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 Trump inicioval brutálnu dvojročnú obchodnú vojnu s Čínou v dôsledku jej masívneho prebytku v obchode s USA. Jeho clá na tovar v hodnote stoviek miliárd dolárov ohrozili globálne dodávateľské reťazce a poškodili svetovú ekonomiku.



Trump varoval, že môže ešte zvýšiť clá pre Čínu, pokiaľ nezastaví tok fentanylu, smrteľného opioidu, do USA. Čína označila fentanyl za problém Ameriky.



USA sú pre Čínu relatívne malým zdrojom ropy, pričom vlani predstavovala americká ropa len 1,7 % celkového dovozu.



"Na rozdiel od Kanady a Mexika je pre USA a Čínu jednoznačne ťažšie dohodnúť sa na tom, čo Trump ekonomicky a politicky požaduje," povedal Gary Ng, hlavný ekonóm spoločnosti Natixis v Hongkongu.



"Aj keď sa obe krajiny dokážu dohodnúť na niektorých otázkach, je možné, že budeme vidieť opakované používanie ciel ako nástroja, ktorý môže byť v tomto roku kľúčovým zdrojom volatility na trhu," dodal.



(1 EUR = 1,0274 USD)