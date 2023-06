Čína podpísala deklarácie o spolupráci s európskymi firmami

Peking/Berlín 21. júna (TASR) - Čínski predstavitelia podpísali tento týždeň v Berlíne deklarácie o spolupráci s európskymi firmami zo širokej škály odvetví, od letectva a výroby chemikálií až po automobily, keďže druhá najväčšia svetová ekonomika sa snaží lobovať za pevnejšie vzťahy s Európou. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Európske spoločnosti vrátane koncernov Airbus, BASF, Siemens, Mercedez-Benz, BMW a Volkswagen boli medzi tými, ktoré podpísali dohody s Čínou. Uviedla to v stredu vo svojom vyhlásení čínska Národná komisia pre rozvoj a reformy.



Komisia dodala, že prehĺbi spoluprácu s príslušnými spoločnosťami. K podpisu došlo počas návštevy čínskej delegácie na čele s premiérom Li Čchiangom v Nemecku.



Rokovania medzi predstaviteľmi Berlína a Pekingu sa však stali sa terčom kritiky vzhľadom na rastúce napätie medzi Západom a Čínou. A tiež v čase, keď sa Európska únia snaží znížiť svoju závislosť od ázijskej krajiny.



V utorok (20. 6.) Európska komisia predstavila plán hospodárskej bezpečnosti bloku, pričom navrhla prísnejšiu kontrolu exportu a odlevu technológií, ktoré by mohli využiť na vojenské účely konkurenti ako Čína.



Li Čchiang, ktorý bol na svojej prvej zahraničnej návšteve od nástupu do funkcie v marci, varoval pred akýmkoľvek ekonomickým separovaním Číny. "Nedostatok spolupráce je najväčším rizikom a nedostatok rozvoja je najväčšou neistotou," povedal.



Čínsky premiér v stredu v rámci turné po Nemecku navštívil v spolkovej krajine Bavorsko automobilku BMW aj koncern Siemens. V mníchovskom sídle automobilky sa stretol s jej generálnym riaditeľom Oliverom Zipsom. BMW za uplynulý rok predala v Číne takmer 800.000 vozidiel.



Jednou z tém návštevy Li Čchianga v Siemense bola zase umelá inteligencia (AI).



Siemens len pred niekoľkými dňami ohlásil ďalšie investície v Číne. V roku 2022 sa ázijská krajina podieľala približne 13 % na tržbách nemeckého konglomerátu.