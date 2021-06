Čína pokračuje v boji proti kryptomenám

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Šanghaj 20. júna (TASR) - Čína pokračuje v prijímaní opatrení proti kryptomenám. Ich ťažbu zakázala aj juhozápadná provincia S'-čchuan, ktorá je veľkým centrom ťažby kryptomien.Ťažba kryptomien je v Číne veľkým biznisom, keď na krajinu pripadá viac než polovica globálnej produkcie. Peking však v máji prisľúbil, že zastaví ťažbu bitcoinu aj obchodovanie s ním. Táto kampaň proti kryptomenám je súčasťou série opatrení na kontrolu finančných rizík.Čína zakázala obchodovanie s kryptomenami v roku 2019 a čoraz viac sprísňuje reštrikcie týkajúce sa ťažby bitcoinu. Čínska autonómna oblasť Vnútorné Mongolsko, ktorá je veľkým bitcoinovým centrom, už v marci ohlásila, že chce zakázať nové projekty ťažby kryptomien a zrušiť aj všetky takéto existujúce aktivity, aby znížila spotrebu energie. Koncom mája potom navrhla tresty pre firmy a jednotlivcov zapojených do ťažby kryptomien, aby úplne potlačila ich ťažbu.Na Vnútorné Mongolsko pripadalo pre jeho lacnú energiu až okolo 8 % svetovej ťažby bitcoinu. Na porovnanie, podiel Spojených štátov na globálnej ťažbe je len 7,2 %.Piatkové (18. 6.) opatrenie provincie S'-čchuan, kde ťažiari využívajú predovšetkým vodnú energiu, signalizuje, že snahy Číny nesúvisia len s ekológiou, ako sa mohlo zdať v prípade zákazov v niektorých iných provinciách.Komisia pre rozvoj provincie S'-čchuan a reformy a energetický úrad S'-čchuanu v piatok vydali nariadenie, v ktorom požadovali do nedele zatvorenie 26 projektov, u ktorých je podozrenie, že ide o ťažbu kryptomien.Podľa údajov University of Cambridge je S'-čchuan z hľadiska ťažby bitcoinu druhou najväčšou provinciou. Niektorí ťažiari do provincie presúvajú svoje aktivity počas daždivého leta, aby využili bohaté zdroje vodnej energie.Spomínané nariadenie požaduje od štátnych elektrárenských spoločností v S'-čchuane, aby zrealizovali inšpekcie a vykonali korekcie, pričom výsledky majú nahlásiť do piatka (25. 6.). AK zistia, že ide o projekt na ťažbu kryptomien, okamžite majú zastaviť dodávky elektriny.Ťažbu bitcoinu už okrem Vnútorného Mongolska a S'-čchuanu zakázali aj provincie Jün-nan a Čching-chaj.