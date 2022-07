Čína pokračuje v rekordných nákupoch ruskej ropy

Peking 6. júla (TASR) - Čína pokračovala v júni v rekordných nákupoch ruskej ropy. Celkový dovoz ropy zo zahraničia v dôsledku protipandemických opatrení však klesol, pričom Peking znížil dovoz z krajín Blízkeho východu a západnej Afriky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko si tak druhý mesiac po sebe udržalo pozíciu najväčšieho dodávateľa ropy do Číny, keď v máji z tejto pozície vytlačilo Saudskú Arábiu. Poukázali na to údaje spoločností Vortexa, Kpler a Refinitiv o pohybe tankerov.



Čína je najväčším dovozcom ropy na svete a pre čínske rafinérie nemôže byť v situácii nižších marží pre klesajúci dopyt v dôsledku protipandemických opatrení vlády nič lepšie než lacná ruská ropa. Za jún doviezla Čína podľa analytikov cez ropovody a po mori z Ruska približne 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je zhruba objem dovozu, aký zaznamenala Čína v máji.



Naopak, dovoz Číny zo Saudskej Arábie v júni podľa odhadov analytikov z Refinitiv klesol na 1,3 milióna barelov denne. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať pokles dovozu z tejto krajiny na takmer dvojročné minimum.



Väčšinu ruskej ropy dováža Čína po mori. Odhaduje sa, že v júni takto doviezla 1,04 až 1,15 milióna barelov denne. To je približne na úrovni z mája, keď dovoz dosiahol zhruba 1,1 milióna barelov/deň.