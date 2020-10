Čína pokročila pri plnení kľúčových častí prvej fázy obchodnej dohody

Washington 25. októbra (TASR) - Čína urobila pokrok pri plnení kľúčových častí „prvej fázy“ obchodnej dohody s USA, ktorú obe strany podpísali začiatkom roka. Uviedli to v piatok (23. 10.) v noci úrad amerického obchodného zástupcu (USTR) a ministerstvo poľnohospodárstva.



Ázijská krajina totiž výrazne zvýšila nákup amerických poľnohospodárskych výrobkov a uskutočnila 50 z 57 technických záväzkov zameraných na redukciu štrukturálnych prekážok importu z USA.



USTR a ministerstvo poľnohospodárstva v spoločnom vyhlásení uviedli, že Čína už nakúpila americké poľnohospodárske produkty v hodnote 23 miliárd USD (19,40 miliardy eur), čo predstavuje zhruba 71 % cieľovej úrovne zakotvenej v prvej fáze dohody.



„Odkedy dohoda vstúpila do platnosti pred ôsmimi mesiacmi, zaznamenali sme pozoruhodné zlepšenie v našich obchodných vzťahoch s Čínou, z ktorých budú mať naši poľnohospodári prospech v nasledujúcich rokoch,“ uviedol vo vyhlásení americký obchodný zástupca Robert Lighthizer.



Prvá fáza dohody zmiernila obchodný konflikt medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, ale spory o ľudské práva a technológie a tiež kríza spojená s ochorením COVID-19 opäť narušili vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom. To vyvoláva pochybnosti o vyhliadkach na dosiahnutie druhej fázy dohody.



Poľnohospodárstvo je jednou zo štyroch oblastí, kde sa Čína zaviazala zvýšiť nákupy amerického tovaru a služieb. Mnoho odborníkov si kladie otázku, či Čína tento rok splní svoje ciele vzhľadom na blokády spojené s pandémiou.



Správa však ukázala, že predaj americkej kukurice do Číny dosiahol historické maximum 8,7 milióna ton, zatiaľ čo kontrakty na predaj sójových bôbov z USA v hospodárskom roku 2021 sú na dvojnásobnej úrovni v porovnaní s rokom 2017.



Aj hodnota vývozu amerického ciroku do Číny od januára do augusta 2020 stúpla na 617 miliónov USD z 561 miliónov USD v rovnakom období 2017.



Vývoz bravčového mäsa z USA do Číny dosiahol rekord iba za prvých päť mesiacov 2020, zatiaľ čo vývoz hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa do augusta 2020 bol viac ako trojnásobne väčší než v roku 2017.



Okrem týchto produktov ministerstvo poľnohospodárstva vo Washingtone očakáva, že aj predaj ďalších amerických poľnohospodárskych výrobkov vrátane krmiva pre domáce zvieratá, sena, pekanových orechov, arašidov či hotových jedál dosiahne nové rekordy.



(1 EUR = 1,1856 USD)