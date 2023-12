Čína ponechá daňové úľavy pre viac ako 90 % elektrických vozidiel

Peking 11. decembra (TASR) - Vláda v Pekingu ponechá daňové úľavy na kúpu viac ako 90 % čínskych modelov tzv. nových energetických vozidiel (NEV). Vyplýva to z nových technických požiadaviek, ktoré v pondelok zverejnilo čínske ministerstvo priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V technických požiadavkách pre oslobodenie od dane z nákupu NEV v roku 2024 sa uvádza, že tieto elektromobily by mali mať dojazd minimálne 200 kilometrov na jedno nabitie, zatiaľ čo plug-in hybridné autá by mali byť schopné prejsť na elektrinu minimálne 43 kilometrov, uviedlo ministerstvo priemyslu a informačných technológií vo vyhlásení.



V júni Čína predstavila balík daňových úľav vo výške 520 miliárd jüanov (67,37 miliardy eur) počas štyroch rokov pre EV a iné ekologické autá. To je zatiaľ najväčší balík Pekingu pre toto odvetvie, keďže sa snaží podporiť rast predaja áut.



(1 EUR = 7,7179 CNY)