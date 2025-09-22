< sekcia Ekonomika
Čína ponechala kľúčové úrokové sadzby na pôvodnej úrovni
Na stabilnej úrovni zotrvali už štvrtý mesiac v rade.
Autor TASR
Peking 22. septembra (TASR) - Čínska centrálna banka naďalej udržuje hlavné úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Nemenila ich ani v pondelok, čo znamená, že na stabilnej úrovni zotrvali už štvrtý mesiac v rade. Urobila tak napriek tomu, že kľúčové ekonomické ukazovatele naznačujú spomaľovanie rastu hospodárstva. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Ľudová banka Číny (PBOC) oznámila, že hlavnú úrokovú sadzbu (LPR) pre jednoročné úvery ponechala na úrovni 3 %. Nemenila ani päťročnú LPR, ktorá tak zotrvala na 3,5 %. V obidvoch prípadoch bolo rozhodnutie PBOC v súlade s odhadmi analytikov.
Banka úrokové sadzby nemenila napriek nepriaznivým ekonomickým údajom. Peking vykázal za minulý mesiac slabší rast maloobchodných tržieb, ako aj priemyselnej produkcie. Výsledky zároveň zaostali za očakávaniami ekonómov.
Jednoročná LPR ovplyvňuje úročenie firemných a spotrebiteľských úverov a päťročná zasa úročenie hypoték. Naposledy ich banka znižovala v máji tohto roka, keď ich zredukovala o 10 bázických bodov. Predtým pristúpila k zníženiu v októbri 2024, pričom obidve sadzby znížila o 25 bázických bodov.
Sadzby LPR sa fixujú každý mesiac na základe návrhov 18 bánk. Peking má však stále vplyv na ich stanovovanie. Tieto sadzby nahradili tradičnú kľúčovú sadzbu PBOC v auguste 2019.
