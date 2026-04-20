< sekcia Ekonomika
Čína ponechala kľúčové úrokové sadzby nezmenené 11. mesiac v rade
Ľudová banka Číny (PBOC) ponechala jednoročnú úrokovú sadzbu (LPR) na úrovni 3 %.
Autor TASR
Peking 20. apríla (TASR) - Čínska centrálna banka svoje kľúčové úrokové sadzby v pondelok nezmenila. Ponechala ich tak na predchádzajúcej úrovni už 11. mesiac v rade, čím zároveň potvrdila očakávania analytikov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ľudová banka Číny (PBOC) ponechala jednoročnú úrokovú sadzbu (LPR) na úrovni 3 %. Nemenila ani päťročnú LPR. Tá tak zotrvala na úrovni 3,5 %. Obidve sadzby menila čínska centrálna banka naposledy v máji minulého roka, keď ich znížila o 10 bázických bodov. Jednoročná LPR ovplyvňuje úročenie firemných a spotrebiteľských úverov a od päťročnej LPR sa odvíja úročenie hypoték.
Rozhodnutie centrálnej banky je v súlade s očakávaniami analytikov oslovených agentúrou Reuters. Agentúra oslovila minulý týždeň celkovo 20 analytikov a ani jeden so zmenou úrokových sadzieb nepočítal.
Čína vykázala v 1. kvartáli solídny ekonomický rast. Navyše, ceny výrobcov vzrástli prvýkrát za 3,5 roka. Banka tak nemá dôvod pristúpiť k voľneniu menovej politiky.
Čínsky hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol za prvé tri mesiace tohto roka medziročne o 5 % a prekonal tak očakávania ekonómov. Zároveň dosiahol hornú hranicu tohtoročného rastového cieľa, ktorý vláda stanovila na 4,5 až 5 %.
