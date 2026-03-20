Čína ponechala úroky na nezmenenej úrovni
Autor TASR
Peking 20. marca (TASR) - Čínska centrálna banka v piatok ponechala svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenené na rekordne nízkych úrovniach už desiaty mesiac v rade. V súlade s očakávaniami trhu tak signalizovala preferenciu stability pred agresívnymi stimulmi. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Jednoročnú úrokovú sadzbu banka ponechala na úrovni 3 % a päťročnú sadzbu potvrdila vo výške 3,5 %. Jednoročná sadzba ovplyvňuje úročenie firemných a spotrebiteľských úverov a päťročná úročenie hypoték.
Opatrný postoj odráža rastúce ceny ropy a napätie na Blízkom východe, ktoré zhoršuje výhľad inflácie. Okrem toho si Peking stanovil za cieľ dosiahnuť v tomto roku rast ekonomiky o 4,5 až 5 %, čo je najmenej od roku 1991 a znižuje to naliehavosť uvoľňovania menovej politiky.
Údaje zo začiatku roka ukázali odolnosť čínskej ekonomiky, pričom priemyselná produkcia a maloobchodné tržby prekonali prognózy a oživili sa investície do fixných aktív. Pretrvávajú však aj nepriaznivé faktory, a to slabý zahraničný dopyt, turbulencie v obchodných vzťahoch, napätie v čínskom sektore nehnuteľností, slabá nálada a opatrné prijímanie zamestnancov.
