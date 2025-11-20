< sekcia Ekonomika
Čína požaduje od Holandska ďalšie kroky v spore o Nexperiu
Podľa ministerstva Čína privítala krok holandskej vlády, ktorá pozastavila administratívny príkaz na prevzatie kontroly nad spoločnosťou ako „prvý krok správnym smerom“.
Autor TASR
Peking 20. novembra (TASR) - Čína požaduje od Holandska, aby podniklo ďalšie kroky na vyriešenie konfliktu o kontrolu nad holandským výrobcom polovodičov Nexperia, ktorého vlastní čínska spoločnosť Wingtech. Uviedlo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Podľa ministerstva Čína privítala krok holandskej vlády, ktorá pozastavila administratívny príkaz na prevzatie kontroly nad spoločnosťou ako „prvý krok správnym smerom“. Ale dodalo, že stále existuje „hlavná prekážka“, ktorá je založená na „chybnom“ rozhodnutí súdu.
Holandský minister hospodárstva Vincent Karremans v septembri oznámil, že vláda preberá kontrolu nad spoločnosťou Nexperia, ktorá má svoje európske sídlo v holandskom Nijmegene, ale mnohé zo svojich polovodičov dodáva z tovární v Číne. Holandskí predstavitelia odôvodnili tento krok „závažnými nedostatkami v riadení“ v čínskej materskej spoločnosti Wingtech a obavami z presunu technológie do Číny.
Peking v reakcii na to obmedzil vývoz čipov Nexperia, čím ohrozil ich dodávky pre európskych výrobcov automobilov. Čína následne zmiernila vývozné opatrenia, ale trvala na tom, aby Holandsko pred úplným obnovením dodávok čipov znížilo svoju kontrolu nad spoločnosťou Nexperia. Karremans v stredu (19. 11.) vyhlásil, že vláda v Amsterdame sa vzdáva kontroly, ale konečné rozhodnutie závisí od súdu.
Holandský obchodný súd totiž krátko po intervencii v septembri pozastavil výkon funkcie čínskeho generálneho riaditeľa spoločnosti Nexperia pre podozrenie zo zlého hospodárenia a ohrozenia finančných zdrojov skupiny. Súd vymenoval dočasnú správnu radu.
