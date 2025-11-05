< sekcia Ekonomika
Čína pozastaví a zruší ďalšie clá na dovoz z USA
Čínske ministerstvo obchodu v stredu oznámilo, že dodatočné clá vo výške 24 %, ktoré zaviedol Peking v apríli a následne ich viackrát pozastavil, sa nebudú uplatňovať ďalší rok.
Autor TASR
Peking 5. novembra (TASR) - Čína podnikla ďalšie konkrétne kroky na implementáciu obchodnej dohody so Spojenými štátmi, ktorú uzavreli prezidenti Si Ťin-Pching a Donald Trump na októbrovom samite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čínske ministerstvo obchodu v stredu oznámilo, že dodatočné clá vo výške 24 %, ktoré zaviedol Peking v apríli a následne ich viackrát pozastavil, sa nebudú uplatňovať ďalší rok. Okrem toho sa počíta so zrušením ciel vo výške 15 % na vybrané poľnohospodárske produkty z USA. Opatrenia oficiálne nadobudnú platnosť 10. novembra.
Na stretnutí hláv oboch štátov koncom októbra sa USA a Čína dohodli na uvoľnení vzájomných obchodných obmedzení. Washington sa zaviazal znížiť svoje dovozné clá na čínsky tovar z priemerných 57 % na 47 %, zatiaľ čo Peking sľúbil, že na oplátku bude opäť nakupovať viac sójových bôbov z USA a na jeden rok pozastaví určité kontroly vývozu vzácnych zemín. Trump po stretnutí s čínskym prezidentom v Južnej Kórei hovoril o „fantastickej dohode“, hoci mnoho sporných bodov naďalej pretrváva, uviedla agentúra DPA.
