Čína pozastaví clá na niektoré kanadské agroprodukty
Najnovšie rozhodnutie nasledovalo po januárovej návšteve kanadského premiéra Marka Carneyho v Číne, počas ktorej uzatvoril s čínskou vládou predbežnú dohodu.
Autor TASR
Peking 27. februára (TASR) - Čína oznámila, že dočasne zruší dovozné clá na niektoré kanadské poľnohospodárske výrobky, ktoré zaviedla v čase obchodných sporov medzi Pekingom a Ottawou. Najnovšie rozhodnutie nasledovalo po januárovej návšteve kanadského premiéra Marka Carneyho v Číne, počas ktorej uzatvoril s čínskou vládou predbežnú dohodu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Čínske ministerstvo financií uviedlo, že pozastaví 100-percentné dovozné clá na kanadský repkový šrot a hrach. Zároveň zastaví uplatňovanie 25-percentného cla na dovoz homárov a krabov. Pozastavenie ciel bude platiť od 1. marca do konca tohto roka. Rozhodnutie je do veľkej miery v súlade s očakávaniami Carneyho, ktoré prezentoval po svojej návšteve Číny.
Ministerstvo však nespomenulo clá na dovoz kanadského repkového osiva, pri ktorých kanadský premiér očakával, že klesnú. Kanada predpokladala, že Čína zníži dovozné clo na repkové osivo z terajších 84 % na zhruba 15 %.
Najnovšie rozhodnutie o dočasnom zastavení ciel na kanadské produkty nespomína ani repkový olej či bravčové mäso. Peking však môže dodatočné zmeny v colnej politike oznámiť v ďalších dňoch.
