Čína pozastavila nákup niektorých poľnohospodárskych výrobkov z USA

Peking 1. júna (TASR) - Čína nariadila veľkým štátnym firmám, aby pozastavili nákup niektorých poľnohospodárskych výrobkov z USA, a to vrátane sójových bôbov, keďže vyhodnocuje najnovšie napätie vo vzťahoch s Washingtonom v súvislosti s Hongkongom. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný.



Čínske štátne obchodné spoločnosti Cofco a Sinograin dostali podľa zdroja pokyn na pozastavenie nákupov niektorých amerických agrokomodít. Tento krok zvyšuje riziko opätovného stupňovania napätia medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Naznačuje tiež, že prvá fáza obchodnej dohody medzi USA a Čínou je ohrozená.



Dôvodom je nový čínsky zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu. Mnohí Hongkončania tvrdia, že zákon definitívne ukončí slobody, ktoré Peking sľúbil tomuto územiu, keď ho v roku 1997 znovu prevzal od Británie pod svoju kontrolu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy".



Americký prezident Donald Trump pohrozil Číne sankciami pre zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu, ale nešpecifikoval ich.