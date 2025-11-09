< sekcia Ekonomika
Čína pozastavila zákaz vývozu niektorých materiálov do USA
Tieto reštrikcie budú teraz pozastavené do 27. novembra 2026, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obchodu.
Autor TASR
Peking 9. novembra (TASR) - Čína pozastavila zákaz vývozu do USA, ktorý sa týkal gália, germánia a antimónu, kovov kľúčových pre moderné technológie. Oznámilo to v nedeľu ministerstvo obchodu v Pekingu v rámci ďalšej deeskalácie obchodnej vojny s Washingtonom. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Čína v decembri 2024 obmedzila vývoz tzv. tovaru s dvojakým použitím, teda materiálov, ktoré môžu mať civilné aj vojenské využitie. Tieto reštrikcie budú teraz pozastavené do 27. novembra 2026, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obchodu.
Oznámenie prichádza po tom, čo sa prezidenti Si Ťin-pching a Donald Trump stretli 30. októbra v Južnej Kórei a dohodli sa na zrušení niektorých represívnych opatrení zavedených počas vzájomnej eskalácie ciel.
V určitom okamihu clá na oboch stranách dosiahli prohibitívne trojciferné úrovne, čo brzdilo obchod medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta a narúšalo globálne dodávateľské reťazce.
Čína sa počas obchodnej vojny s USA snažila využiť svoje dominantné postavenie v oblasti kritických minerálov, ktoré sú základom všetkého od smartfónov až po pokročilé vojenské technológie. Gálium, germánium a antimón nie sú klasifikované ako prvky vzácnych zemín, ale sú kľúčové pre celé sektory hospodárstva.
Podľa správy Európskej únie z roku 2024 sa Čína podieľa 94 % na svetovej produkcii gália, ktoré sa používa v integrovaných obvodoch, LED diódach a fotovoltických paneloch. V prípade germánia, ktoré je nevyhnutné pre optické vlákna a infračervené žiarenie, sa Čína podieľa 83 % na globálnej produkcii. Antimón sa používa v technológii batérií aj v zbrojárskom priemysle na spevnenie pancierovania a munície.
Čínske ministerstvo obchodu oznámilo tiež uvoľnenie obmedzení na vývoz výrobkov súvisiacich s grafitom, ktoré boli rovnako zakázané v rámci kontroly tovaru s dvojakým použitím.
Ide o najnovšie opatrenia, ktoré Peking prijal od stretnutia Si Ťin-pchinga a Trumpa. V stredu (6. 11.) Čína oznámila, že predĺži pozastavenie vyšších ciel na americký tovar o jeden rok a ponechá ich na úrovni 10 %.
Ázijský gigant zároveň oznámil, že prestane uplatňovať clá zavedené od marca na sóju a množstvo ďalších amerických poľnohospodárskych produktov, ktoré vážne ovplyvnili kľúčových Trumpových podporovateľov - amerických farmárov.
Trump koncom októbra oznámil, že Čína súhlasila s pozastavením obmedzení zavedených 9. októbra na vývoz technológií vzácnych zemín na jeden rok.
Vzácne zeminy sú strategickou oblasťou, v ktorej dominuje Čína, a sú nevyhnutné pre výrobu v oblasti obrany, automobilov a spotrebnej elektroniky.
