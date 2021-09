Čína požiadala o pripojenie sa k paktu voľného obchodu CPTPP

Peking 16. septembra (TASR) - Čína vo štvrtok formálne požiadala o pripojenie sa k veľkému transpacifickému obchodnému partnerstvu napriek rastúcemu geopolitickému napätiu s jednou z členských krajín - s Austráliou. Oznámilo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu.



Partnerstvo, ktoré v roku 2018 podpísalo 11 štátov, je najväčším paktom voľného obchodu v ázijsko-tichomorskom regióne a predstavuje približne 13,5 % globálnej ekonomiky.



„Minister obchodu Wang Wen-tchao predložil 16. septembra oficiálnu žiadosť Číny o pripojenie sa ku Komplexnej a progresívnej dohode o transpacifickom partnerstve (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP),“ uviedlo ministerstvo v online vyhlásení.



Dodalo, že Peking poslal žiadosť listom novozélandskému ministrovi obchodu Damienovi O'Connorovi, a že Wang Wen-tchao aj O'Connor spolu telefonovali.



Čína už viackrát signalizovala záujem vstúpiť do CPTPP, pričom premiér Li Kche-čchiang v marci avizoval, že druhá najväčšia ekonomika sveta „aktívne zváži svoje pripojenie“.



CPTPP je nástupcom predchádzajúceho transpacifického obchodného paktu, od ktorého Spojené štáty v roku 2017 odstúpili po nástupe Donalda Trumpa do funkcie prezidenta.



Peking argumentuje, že „vstup Číny do CPTPP by priniesol veľké ekonomické výhody“.



Ale na schválenie je potrebný súhlas všetkých 11 členov CPTPP, čo komplikuje búrlivý geopolitický spor s Canberrou, ktorý spôsobil, že Čína uvalila clá na celý rad austrálskych tovarov vrátane vína a jačmeňa.



Austrália vo štvrtok požiadala WTO, aby rozhodla v spore o clá na vývoz vína na jej kedysi najväčší trh.



V stredu (15.9.) Canberra predstavila strategické vojenské partnerstvo s USA a Britániou, ktoré jej poskytne jadrové ponorky v snahe čeliť čínskemu vplyvu v ázijsko-tichomorskom regióne.