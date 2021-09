Čína požiadala miestne vlády, aby sa pripravili na pád Evergrande

Peking 23. septembra (TASR) - Čínske úrady požiadali miestne vlády, aby sa pripravili na možný pád zadlženej developerskej skupiny China Evergrande. Informoval o tom vo štvrtok americký denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje z vlád oboznámené so situáciou.



Podľa nich cieľom tohto kroku je "pripravenosť na možnú búrku". Miestne vládne agentúry a štátne podniky dostali pokyn zasiahnuť len na poslednú chvíľu, ak by skupina Evergrande nedokázala vyriešiť svoje problémy sama, napísal WSJ.



Miestne vlády majú za úlohu predchádzať nepokojom a snažiť sa zabrániť, aby problémy Evergrande nezasiahli aj kupcov nehnuteľností a širšiu ekonomiku.



Druhý najväčší čínsky developer má vo štvrtok splatiť úroky z dlhopisov vo výške 83,5 milióna USD (71,28 milióna eur) a na budúci týždeň 29. septembra úroky z ďalšieho dlhopisu vo výške 47,5 milióna USD.



V stredu (22. 9.) sa Evergrande dohodol s domácimi držiteľmi svojho dlhopisu na splatení úrokov. A zároveň čínska centrálna banka vložila do bankového systému hotovosť, čím dočasne upokojila obavy z bezprostredného šírenia "nákazy", pretože oneskorenie platieb by mohlo vyvolať tzv. domino efekt v ekonomike. Veľa čínskych finančných inštitúcií je totiž spojených s Evergrande prostredníctvom priamych pôžičiek a nepriamych holdingov.