< sekcia Ekonomika
Čína pre colný spor s USA presmerovala množstvo tovaru do Nemecka
V prípade manuálnych prevodoviek sa hodnota čínskeho dovozu do Nemecka takmer zdvojnásobila, zatiaľ čo v USA klesla o viac ako 5 %.
Autor TASR
Kolín nad Rýnom 17. novembra (TASR) - Čína pre obchodný spor s USA presmerovala veľké množstvo svojho tovaru do Nemecka, kde ho predáva za relatívne nízke ceny. V prvej polovici roka 2025 vzrástol čínsky dovoz do Nemecka o 11 %, zatiaľ čo v cenovom vyjadrení klesol o takmer 4 %, tvrdí kolínsky Inštitút pre hospodársky výskum (IW) v novej štúdii, ktorú si objednalo nemecké ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čínsky vývoz do USA v rovnakom období klesol o takmer 16 %. Štúdia ilustruje, že mnohí ázijskí vývozcovia sa vzhľadom na americké clá zamerali na iné trhy a rozšírili svoje podnikanie aj v Európe, čo vyvíja tlak na miestne ekonomiky. Hodnota plug-in hybridných elektrických vozidiel dovážaných z Číny do Nemecka sa v druhom štvrťroku viac ako zdvojnásobila (nárast o 131 %), zatiaľ čo ich vývoz z ázijskej krajiny do USA sa takmer zastavil (pokles o 99 %), priblížil ekonomický inštitút.
V prípade manuálnych prevodoviek sa hodnota čínskeho dovozu do Nemecka takmer zdvojnásobila, zatiaľ čo v USA klesla o viac ako 5 %. Výrazne sa zvýšilo aj množstvo nákladných vozidiel, plechov, fólií, vykurovacích zariadení, polyesterových a polyamidových plastov a ďalších skupín produktov dovážaných do Nemecka, zatiaľ čo obchod z Ázie do USA výrazne klesol.
Čínsky vývoz do USA v rovnakom období klesol o takmer 16 %. Štúdia ilustruje, že mnohí ázijskí vývozcovia sa vzhľadom na americké clá zamerali na iné trhy a rozšírili svoje podnikanie aj v Európe, čo vyvíja tlak na miestne ekonomiky. Hodnota plug-in hybridných elektrických vozidiel dovážaných z Číny do Nemecka sa v druhom štvrťroku viac ako zdvojnásobila (nárast o 131 %), zatiaľ čo ich vývoz z ázijskej krajiny do USA sa takmer zastavil (pokles o 99 %), priblížil ekonomický inštitút.
V prípade manuálnych prevodoviek sa hodnota čínskeho dovozu do Nemecka takmer zdvojnásobila, zatiaľ čo v USA klesla o viac ako 5 %. Výrazne sa zvýšilo aj množstvo nákladných vozidiel, plechov, fólií, vykurovacích zariadení, polyesterových a polyamidových plastov a ďalších skupín produktov dovážaných do Nemecka, zatiaľ čo obchod z Ázie do USA výrazne klesol.