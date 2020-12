Čína predbehla USA a stala sa najväčším obchodným partnerom EÚ

Luxemburg 3. decembra (TASR) - Čína tento rok predbehla Spojené štáty a stala sa najväčším obchodným partnerom Európskej únie (EÚ), pretože pandémia ochorenia COVID-19 narušila obchod s USA, zatiaľ aktivita Číny prudko vzrástla.



Za prvých deväť mesiacov 2020 dosiahla obchodná výmena medzi EÚ a Čínou celkovo 425,5 miliardy eur, zatiaľ čo hodnota obchodu medzi EÚ a USA dosiahla 412,5 miliardy eur. Ukázali to údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.



Na ilustráciu za rovnaké obdobie minulého roku 2019 dosiahol obchod EÚ s Čínou 413,4 miliardy eur a s USA 461 miliárd eur.



Eurostat uviedol, že EÚ zaznamenala v období január-september 2020 nárast dovozu z Číny o 4,5 %, zatiaľ čo vývoz zostal nezmenený. Zároveň dovoz z USA v sledovanom období výrazne klesol, o 11,4 %, a strmo sa znížil aj vývoz z EÚ na do Spojených štátov, o 10 %.



EÚ je najdôležitejším obchodným partnerom Číny od roku 2004, keď predstihla Japonsko. Tento rok to však prvýkrát platí aj opačne. Čínsky vývoz podporil aj nákup osobných ochranných prostriedkov.



Po šoku spojenom s ochorením COVID-19 v 1. štvrťroku sa čínska ekonomika odrazila od dna a v 3. kvartáli medziročne vzrástla. A Čína zrejme ako jediná z veľkých ekonomík dosiahne za celý tento rok hospodársky rast.