< sekcia Ekonomika
Čína predbehla USA a stala sa najväčším obchodným partnerom Nemecka
Vyššie clá zasiahli nemecký export do USA.
Autor TASR
Berlín 22. októbra (TASR) - Čína v prvých ôsmich mesiacoch 2025 predbehla USA a stala sa najväčším obchodným partnerom Nemecka. Opäť sa tak dostala na prvé miesto, keďže vyššie clá zasiahli nemecký export do USA. Ukázali to v stredu predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Obchod medzi Nemeckom a Čínou dosiahol od januára do augusta celkovú hodnotu 163,4 miliardy eur, zatiaľ čo obchod s USA dosiahol 162,8 miliardy eur.
V roku 2024 sa USA stali najväčším obchodným partnerom Nemecka, čím ukončili osemročné prvenstvo Číny. K tomuto posunu došlo v čase, keď sa Nemecko snažilo znížiť svoju závislosť od Číny. Vláda v Berlíne sa pritom odvolávala na politické rozdiely a obviňovala Peking z nekalých praktík.
Obchodná dynamika sa však tento rok opäť zmenila po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu a obnovení jeho ciel. Clá za prvých osem mesiacov 2025 znížili vývoz z Nemecka do Spojených štátov medziročne o 7,4 % na 99,6 miliardy eur. V samotnom auguste klesol vývoz do USA medziročne o 23,5 %, čo ukazuje, že tempo jeho poklesu sa zrýchľuje.
„Niet pochýb o tom, že colná a obchodná politika USA je dôležitým dôvodom poklesu tržieb,“ povedal Dirk Jandura, prezident združenia zahraničného obchodu BGA. Poukázal pritom na fakt, že dopyt v USA po klasickom nemeckom exportnom tovare, ako sú autá, stroje a chemikálie, sa znížil.
Vzhľadom na pretrvávajúce clá a silnejšie euro je nepravdepodobné, že by sa nemecký vývoz do USA v blízkej budúcnosti zotavil, povedal Carsten Brzeski, globálny riaditeľ pre makroekonomické záležitosti v spoločnosti ING.
Vývoz z Nemecka do Číny pritom klesol ešte prudšie ako do USA. Za prvých osem mesiacov 2025 sa medziročne znížil o 13,5 % na 54,7 miliardy eur. Naproti tomu dovoz z Číny vzrástol o 8,3 % na 108,8 miliardy eur. „Obnovený rast dovozu z Číny je znepokojujúci,“ povedal Brzeski. „Najmä preto, že údaje ukazujú, že tento dovoz prichádza za dampingové ceny.“ Varoval, že to nielen zvýšilo nemeckú závislosť od Číny, ale mohlo by to aj zvýšiť stres v kľúčových odvetviach, kde sa Čína stala hlavným rivalom Nemecka.
