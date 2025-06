Čína predĺži antidampingové clá na výrobky z nehrdzavejúcej ocele z EÚ

Peking 30. júna (TASR) - Čína predĺži antidampingové clá na niektoré produkty z nehrdzavejúcej ocele z viacerých štátov a regiónov vrátane Európskej únie o ďalších päť rokov s platnosťou od 1. júla. Uviedlo to čínske ministerstvo obchodu s tým, že clá predlžuje s cieľom ochrániť domácich producentov. Informovali o tom agentúry Reuters a Sinchua.



Ministerstvo oznámilo, že na dovoz predvalkov a plechov valcovaných za tepla z nehrdzavejúcej ocele z Európskej únie, Británie, Južnej Kórey a Indonézie budú naďalej platiť antidampingové clá. Tie sa pohybujú od 20,2 % do 103,1 %, pričom najvyššie sa týkajú Južnej Kórey a najnižšie Indonézie. Pre výrobky z Európskej únie platia clá vo výške 43 %.



„Ak by sme clá zrušili, poškodilo by to domáci priemysel,“ uviedlo ministerstvo. Rozhodlo tak na základe požiadavky čínskych podnikov, ktoré po prvých piatich rokoch platnosti antidampingových ciel požadovali predĺženie týchto opatrení.