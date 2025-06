Čína predĺžila antidumpingové vyšetrovanie dovozu bravčového mäsa z EÚ

Peking 10. júna (TASR) - Čína v utorok oznámila, že predĺži antidumpingové vyšetrovanie produktov z bravčového mäsa dovážaných z Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Peking spustil vyšetrovanie minulý rok v čase, keď Brusel skúmal čínske štátne dotácie pre výrobcov elektrických vozidiel (EV).



Čínske ministerstvo obchodu oznámilo v utorok, že predĺži vyšetrovanie o šesť mesiacov „vzhľadom na zložitosť tohto prípadu“. Vyšetrovania tak potrvá až do 16. decembra.



Obchodný spor medzi EÚ a Čínou prepukol minulé leto, keď Európska komisia pristúpila k zavedeniu ciel až do výšky 35 % na elektromobily dovážané z Číny. Ako dôvod uviedla štedré dotácie Pekingu, ktoré nespravodlivo znevýhodňujú európskych konkurentov.



Peking to poprel a oznámil vyšetrovanie dovozu európskeho bravčového mäsa a mliečnych výrobkov, čo sa považuje za odvetu. Peking podal na zavedenie ciel na elektromobily v EÚ sťažnosť v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá v apríli uviedla, že zriadi expertný panel na posúdenie rozhodnutia Bruselu.



Čína a EÚ pripravujú na budúci mesiac samit, ktorý si pripomenie 50 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov medzi Pekingom a Bruselom.



Obe strany budú diskutovať o stanovení minimálnych cien pre čínske elektromobily v Európe a otvorení „zeleného kanála“ pre vývoz vzácnych zemín do 27-členného bloku podľa oficiálnych vyhlásení.