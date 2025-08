Čína predĺžila vyšetrovanie dovozu hovädzieho mäsa zo zahraničia

Peking 6. augusta (TASR) - Čínske ministerstvo obchodu v stredu oznámilo, že predĺžilo vyšetrovanie dovozu hovädzieho mäsa zo zahraničia. Cieľom vyšetrovania je zistiť, či dovoz hovädzieho poškodil domáci priemysel. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Cena hovädzieho mäsa v Číne v uplynulých rokoch klesala. Analytici to pripisujú nadmernej ponuke a nedostatku dopytu, keďže rast druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa spomalil. Zároveň sa zvýšil dovoz hovädzieho, pričom Čína predstavuje mimoriadne dôležitý trh pre krajiny ako Brazília, Argentína a Austrália.



Čínske ministerstvo obchodu vlani v decembri uviedlo, že na žiadosť zástupcov domáceho priemyslu, ktorý zápasí s problémami, začalo vyšetrovanie dovážaného hovädzieho mäsa.



Prudký nárast dovozu hovädzieho v predchádzajúcich rokoch „mal významný nepriaznivý vplyv na domáci priemysel“, uviedlo vtedy ministerstvo s odvolaním sa na miestne združenia.



Vyšetrovanie malo trvať osem mesiacov, ale v pôvodnom oznámení sa píše, že v prípade mimoriadnych okolností môže byť predĺžené.



V stredu ministerstvo oznámilo, že vyšetrovanie predlžuje o tri mesiace, do konca novembra.



„Vzhľadom na zložitosť tohto prípadu sa ministerstvo obchodu rozhodlo predĺžiť vyšetrovacie obdobie do 26. novembra 2025,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Hovorca ministerstva dodal, že vyšetrovanie je veľmi náročné. Tento prípad „pritiahol širokú pozornosť“, pričom materiály predložili vyvážajúce krajiny, chovatelia hospodárskych zvierat aj priemyselné združenia.