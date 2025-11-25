< sekcia Ekonomika
Čína predĺžila vyšetrovanie dovozu hovädzieho mäsa do roku 2026
Poskytla tak globálnym dodávateľom dlhší dočasný odklad potenciálnych obmedzení jeho importu.
Autor TASR
Peking 25. novembra (TASR) - Čína predĺžila vyšetrovanie dovozu hovädzieho mäsa o ďalšie dva mesiace. Poskytla tak globálnym dodávateľom dlhší dočasný odklad potenciálnych obmedzení jeho importu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Vyšetrovanie teraz potrvá do 26. januára 2026, uviedlo ministerstvo obchodu s odvolaním sa na „zložitosť prípadu“.
Ministerstvo už druhýkrát predĺžilo vyšetrovanie od jeho spustenia v decembri minulého roka. V auguste Čína prvýkrát predĺžila vyšetrovanie o tri mesiace.
Vyšetrovanie sa nezameriava na žiadnu konkrétnu krajinu. Akékoľvek opatrenia na obmedzenie dovozu by najviac ovplyvnili hlavných dodávateľov, ako sú Argentína, Austrália a Brazília.
„Krátke predĺženie len o dva mesiace je nezvyčajné. Naznačuje to, že úradníci nie sú tak blízko k dosiahnutiu záveru, ako naznačovali niektoré fámy z odvetvia,“ povedal Even Rogers Payová, riaditeľka pekinskej spoločnosti Trivium China.
„Najbližšie týždne sú v Číne rušným politickým obdobím a mnohí hlavní obchodní partneri v oblasti hovädzieho mäsa budú v decembri tiež oslavovať významné sviatky, takže je možné, že každý bude potrebovať ďalšie týždne na finalizáciu záverov,“ dodala.
Čínske úrady tento rok zintenzívnili politickú podporu pre toto odvetvie. Minulý týždeň ministerstvo poľnohospodárstva uviedlo, že jeho cieľom je konsolidovať a rozšíriť opatrenia na podporu chovu hovädzieho dobytka.
Čína v roku 2024 doviezla rekordných 2,87 milióna metrických ton hovädzieho mäsa. Dovoz za január až október 2025 medziročne vzrástol o 2,8 % na 2,41 milióna ton.
Vyšetrovanie teraz potrvá do 26. januára 2026, uviedlo ministerstvo obchodu s odvolaním sa na „zložitosť prípadu“.
Ministerstvo už druhýkrát predĺžilo vyšetrovanie od jeho spustenia v decembri minulého roka. V auguste Čína prvýkrát predĺžila vyšetrovanie o tri mesiace.
Vyšetrovanie sa nezameriava na žiadnu konkrétnu krajinu. Akékoľvek opatrenia na obmedzenie dovozu by najviac ovplyvnili hlavných dodávateľov, ako sú Argentína, Austrália a Brazília.
„Krátke predĺženie len o dva mesiace je nezvyčajné. Naznačuje to, že úradníci nie sú tak blízko k dosiahnutiu záveru, ako naznačovali niektoré fámy z odvetvia,“ povedal Even Rogers Payová, riaditeľka pekinskej spoločnosti Trivium China.
„Najbližšie týždne sú v Číne rušným politickým obdobím a mnohí hlavní obchodní partneri v oblasti hovädzieho mäsa budú v decembri tiež oslavovať významné sviatky, takže je možné, že každý bude potrebovať ďalšie týždne na finalizáciu záverov,“ dodala.
Čínske úrady tento rok zintenzívnili politickú podporu pre toto odvetvie. Minulý týždeň ministerstvo poľnohospodárstva uviedlo, že jeho cieľom je konsolidovať a rozšíriť opatrenia na podporu chovu hovädzieho dobytka.
Čína v roku 2024 doviezla rekordných 2,87 milióna metrických ton hovädzieho mäsa. Dovoz za január až október 2025 medziročne vzrástol o 2,8 % na 2,41 milióna ton.