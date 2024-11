Čína predstavila nové daňové stimuly na oživenie sektora nehnuteľností

Peking 13. novembra (TASR) - Čína v stredu predstavila nové daňové stimuly na podporu problematického sektora nehnuteľností, ktoré podľa vyhlásenia ministerstva financií nadobudnú účinnosť od 1. decembra 2024. Uviedli to štátne médiá. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Štátna televízna stanica CCTV s odvolaním sa na viaceré vládne agentúry vrátane ministerstva financií informovala, že cieľom daňových stimulov je "aktívne podporovať základné a zlepšené potreby bývania".



Čínsky sektor nehnuteľností sa dlho podieľal približne štvrtinou na hrubom domácom produkte (HDP) krajiny a počas dvoch desaťročí zažíval oslnivý rast. Ale po tom, ako čínske regulačné úrady pred niekoľkými rokmi sprísnili limity pre pôžičky, aby zmiernili nárast dlhu, sa začali problémy. Od konca roka 2021 začali mať developeri ťažkosti so splácaním dlhu. Výsledkom bol prepad v sektore nehnuteľností, ktorý oslabil hospodársky rast Číny.



Vláda v Pekingu sa teraz snaží podporiť tento sektor a v uplynulých mesiacoch oznámila množstvo opatrení zameraných na oživenie jeho aktivity vrátane zníženia sadzieb a uvoľnenia niektorých obmedzení pri kúpe bytu či domu.



Podľa CCTV stredajšie oznámenie čínskeho ministerstva financií, štátneho daňového úradu a ministerstva pre bývanie a rozvoj miest a vidieka bolo zamerané na objasnenie "rôznych daňových stimulov na podporu trhu s nehnuteľnosťami". Tieto stimuly budú posilnené tak, aby "aktívne podporovali základné a zlepšené potreby bývania," uviedla CCTV s tým, že ministerstvo rozšíri nárok na daň vo výške 1 % z nehnuteľností aj na byty do 140 metrov štvorcových z doterajších 90 metrov štvorcových.