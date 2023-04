Peking 22. apríla (TASR) - Čína prijala usmernenia na podporu súkromného sektora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínska vládnuca komunistická strana prijala usmernenia na podporu rozvoja súkromných firiem, uviedli v piatok (21. 4.) štátne médiá. To signalizuje, že Peking plánuje prijať ďalšie opatrenia na oživenie sektora, ktorý poškodila séria prísnych regulačných zásahov.



Čína bude optimalizovať prostredie pre rozvoj súkromného sektora a odstráni inštitucionálne prekážky, ktoré bránia firmám zúčastňovať sa na spravodlivej trhovej súťaži, citovali štátne médiá zo zasadnutia výboru pre prehĺbenie reforiem, ktorému predsedal prezident Si Ťin-pching.



"Musíme plne zohľadniť charakteristiky súkromnej ekonomiky, zlepšiť implementáciu politík, posilniť koordináciu politík, podporovať presné a priame preferenčné politiky a účinne riešiť aktuálne problémy firiem," uviedli štátne médiá.



Na súkromné firmy, ktoré boli kľúčovým motorom ekonomického vzostupu Číny v posledných štyroch desaťročiach, pripadá polovica daňových príjmov krajiny, viac ako 60 % produkcie a 80 % zamestnanosti v mestách.



Čínski predstavitelia sa zaviazali, že prijmú opatrenia na posilnenie dôvery, ktorú poškodili trojročné tvrdé regulačné zásahy do technologického a realitného sektora.



Peking tiež prijal usmernenia na posilnenie a zlepšenie riadenia štátneho sektora, uviedli štátne médiá. Ich súčasťou je plán prehĺbenia reformy štátnych firiem.



Čínska ekonomika rástla v prvom štvrťroku rýchlejším tempom, než sa očakávalo. Podporilo ju uvoľnenie prísnych protipandemických reštrikcií. Oživenie však zostáva nerovnomerné.



Podľa oficiálnych údajov investície do fixných aktív v súkromnom sektore vzrástli v prvom štvrťroku oproti predchádzajúcemu roku len o 0,6 %. Na porovnanie investície štátnych subjektov vyskočili o 10 %.