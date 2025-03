Čína prijme rázne opatrenia proti recipročným clám USA

Peking 28. marca (TASR) - Čína prijme rázne protiopatrenia, ak Spojené štáty poškodia záujmy krajiny svojimi recipročnými clami. Toto vyhlásenie bolo v piatok uvedené na účte na sociálnej sieti, ktorý je spojený s čínskou štátnou televíziou CCTV. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ak chcú USA diskutovať o spolupráci s Čínou, vzájomný rešpekt je nevyhnutným predpokladom, bolo uvedené na účte Yuyuan Tantian (Jü-jüan Tchan-tchien) v príspevku na sociálnej sieti Weibo.



Príspevok bol zverejnený po tom, čo čínsky vicepremiér Che Li-feng a americký obchodný zástupca Jamieson Greer v stredu (26. 3.) viedli prostredníctvom videa „úprimné rozhovory“ o obchodných otázkach.



Che Li-feng počas hovoru vyjadril „vážne obavy“ Číny z existujúcich a navrhovaných amerických ciel, uviedla čínska oficiálna tlačová agentúra Sinchua.



Po tomto rozhovore americký prezident Donald Trump novinárom povedal, že by bol ochotný znížiť clá pre Čínu, aby sa uzavrela dohoda s čínskou materskou spoločnosťou TikToku - ByteDance o predaji aplikácie, ktorú používa 170 miliónov Američanov, firme z USA.



Trump plánuje 2. apríla odhaliť svoje „recipročné“ clá, ktoré majú riešiť nerovnováhu v obchode s tovarom, čo potenciálne zasiahne čínsky tovar ďalšími clami.



Trump od nástupu do úradu v januári 2025 už uvalil clá vo výške 20 % na všetok čínsky dovoz. A zaviedol clá vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka z celého sveta.



USA tento týždeň pridali tiež na svoju tzv. čiernu listinu desiatky čínskych subjektov, ktorým americké firmy nesmú dodávať vyspelé technológie.



Čína reagovala na americké clá tým, že sa zamerala na niektoré dovozy z USA vrátane uhlia, skvapalneného zemného plynu a poľnohospodárskych produktov, a to s clom vo výške 15 %.