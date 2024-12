Čína prijme primerane uvoľnenú menovú politiku na podporu rastu

Peking 9. decembra (TASR) - Čína prijme v budúcom roku "primerane uvoľnenú" menovú politiku ako súčasť krokov na podporu hospodárskeho rastu. Uviedli to v pondelok štátne médiá s odvolaním sa na zasadnutie politbyra, najvyššieho orgánu vládnucej Komunistickej strany. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Cieľom pondelkového stretnutia politbyra, najvyššieho rozhodovacieho orgánu, je "analyzovať situáciu v ekonomike a jej vyhliadky v roku 2025", uviedla štátna tlačová agentúra Sinchua.



Čína zavedie proaktívnejšiu fiškálnu politiku a zintenzívni "nekonvenčné" proticyklické úpravy. Musí tiež "energicky zvýšiť spotrebu a rozšíriť domáci dopyt vo všetkých smeroch", citovala agentúra z oficiálneho vyhlásenia najvyšších predstaviteľov.



Zasadanie politbyra predchádza výročnej ekonomickej konferencii koncom tohto týždňa, na ktorom budú stanovené kľúčové ciele a politické zámery na budúci rok. V roku 2025 musia úrady dodržiavať "princíp presadzovania pokroku pri zachovaní stability a využiť pokrok na zabezpečenie stability a podnecovanie inovácií," informovala Sinchua.



"Mala by sa zaviesť proaktívnejšia fiškálna politika a primerane uvoľnená menová politika, pričom by sa posilnil a zdokonalil súbor nástrojov a posilnili by sa mimoriadne proticyklické úpravy," uvádza sa v správe.



Nové znenie menovej politiky predstavuje prvé uvoľnenie postoja Pekingu od konca roka 2010. Čínska centrálna banka uplatňuje päť politických postojov: voľný, primerane voľný, obozretný, primerane prísny a prísny, s flexibilitou na oboch stranách.



Čína prijala primerane voľnú menovú politiku po globálnej finančnej kríze v roku 2008 a koncom roka 2010 prešla na obozretnú. Druhá najväčšia ekonomika sveta bojuje s pomalou domácou spotrebou, pretrvávajúcou krízou v sektore nehnuteľností a prudko rastúcim štátnym dlhom. To všetko ohrozuje oficiálny rastový cieľ Pekingu na tento rok.



Čínski lídri sledujú tiež situáciu v USA, kde v januári nastúpi do úradu Donald Trump. Novozvolený prezident už naznačil, že obnoví svoju tvrdú obchodnú politiku. To vyvoláva obavy z ďalšej patovej situácie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.



Peking od septembra predstavil sériu opatrení zameraných na posilnenie hospodárskeho rastu vrátane zníženia úrokových sadzieb, zrušenia obmedzení na nákup bývania a zníženia dlhovej záťaže miestnych vlád. V októbri centrálna banka uviedla, že znížila dve kľúčové úrokové sadzby na historické minimá.



Ekonómovia však varovali, že na obnovenie "plného zdravia" čínskej ekonomiky sú potrebné priamejšie fiškálne stimuly zamerané na podporu domácej spotreby, keďže Číne hrozí nové obchodná vojna s USA.